Aļona Ostapenko Vimbldonā svin uzvaru dubultspēlēs un gaida dueli ar ranga līderi
Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko pārī ar amerikānieti Sofiju Keninu ceturtdien nodrošināja vietu Vimbldonas čempionāta dubultspēļu sacensību otrajā kārtā.
Latvijas un ASV duets turnīrā izsēts ar astoto numuru un pirmās kārtas mačā ar 3-6, 6-3, 6-1 pārspēja internacionālo duetu Nikola Bartuņkova (Čehija)/Aleksandra Eala (Filipīnas).
Otrās kārtas sasniegšana Ostapenko dod 130 WTA dubultspēļu ranga punktus.
Otrajā kārtā Ostapenko un Kenina spēkosies ar amerikānieti Makartniju Kesleri un krievieti Dianu Šnaideri vai čehieti Anastasiju Detjuku un krievieti Irinu Hromačevu.
Jau ziņots, ka vienspēlēs Ostapenko, kura WTA rangā atrodas 31. vietā, sasniegusi trešo kārtu. Pirmajā kārtā Latvijas pirmā rakete 6-3, 3-6, 6-4 pārspēja anglieti Herietu Dārtu (WTA 151.), bet otrajā kārtā ar 6-2, 6-0 uzvarēja Horvātijas tenisisti Antoniju Ružiču (WTA 61.).
Trešajā kārtā Ostapenko cīnīsies ar sieviešu tenisa ranga līderi baltkrievieti Arinu Sabaļenku.Vimbldonas čempionāts ir sezonas trešais "Grand Slam" turnīrs, kurā tiek spēlēts zāles seguma kortos.