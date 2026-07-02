U-18 volejbolistes pārliecinoši sakauj Islandi un izcīna pirmo uzvaru Eiropas čempionāta finālturnīrā
Latvijas U-18 sieviešu volejbola izlase ceturtdien Rīgā notiekošā Eiropas čempionāta otrajā spēlē tika pie panākuma.
Pirmās grupas spēlē latvietes ar 3-0 (25:19, 25:20, 25:15) apspēlēja vienaudzes no Islandes.
Latvijas izlasē ar 18 punktiem izcēlās Linda Račiņa, Alise Armale iekrāja astoņus punktus, bet vēl sešus punktus pievienoja Elza Skalbe. Islandes vienības labā sešus punktus guva Forbjorga Rūna Emilsdotira.
Pirmās grupas pirmajā spēlē latvietes ar rezultātu 1-3 atzina Polijas pārākumu, bet Islande ar 0-3 zaudēja Itālijai.
Citās pirmās grupas spēlēs ceturtdien Polija ar 3-1 uzvarēja Spāniju, Turcija ar 3-0 guva panākumu pār Beļģiju un Itālija ar 3-0 bija pārāka pār Čehijas valstsvienību.
Gatavojoties meistarsacīkstēm, Latvijas volejbolistes aizvadīja divas pārbaudes spēles ar Grieķiju, kurās divas reizes atzina pretinieču pārākumu ar 0-3.
Latvijas volejbolistes Eiropas U-18 čempionāta finālturnīrā spēlēs pirmo reizi kopš 1999. gada.
Lietuvas pilsētā Šauļos otrā apakšgrupā cīnīsies Ungārija, Grieķija, Vācija, Bulgārija, Francija, Lietuva, Nīderlande un Somija.
Eiropas čempionāta finālturnīrā sacenšas 16 izlases, kas sadalītas divās grupās, un pēc apļa izspēles divas labākās pusfinālā sacentīsies ar otras grupas divām līderēm. Rīga uzņems arī pusfinālu un medaļu cīņas.
Latvijas U-18 sieviešu volejbola izlases kandidātes:
Katrīna Gailīte, Loreta Arhipova, Marta Pavlovska (visas - "Murjāņu sporta ģimnāzija"), Adele Zalāne ("Ingunas Minusas Volejbola skola"), Alise Armale, Alise Bogdane (abas - "Liepājas Sporta spēļu skola"), Emanuela Bole, Elza Skalbe, Taisija Timofejeva, Marta Korņejeva, Eva Elizabete Miloslavska, Betija Ozoliņa, Samanta Liepa, Ksenija Nesterova (visas - "Rīgas Volejbola skola"), Linda Račiņa, Keita Kintija Brūvere, Vita Ērgle Bīmane (visas - "Jūrmalas Sporta skola"), Ieva Ķikuste, Marta Roziņa (abas - "Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skola"), Justīne Rēdliha, Adriana Bukovska (abas - "Jelgavas novada Sporta centrs"), Darja Dobrovoļska, Laura Voitkeviča (abas - "Daugavpils Sporta skola").