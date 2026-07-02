Latvijas U-17 futbolistēm otrajā Baltijas kausa mačā neizdodas apturēt Fēru salu izlasi
Latvijas U-17 sieviešu futbola izlase ceturtdien Rīgā piedzīvoja zaudējumu otrajā Baltijas kausa mačā, ziņo Latvijas Futbola federācija (LFF).
Latvijas futbolistes ar 1:4 (0:1) piekāpās Fēru salām. 17. minūtē Fēru salu komanda izvirzījās vadībā, bumbai Latvijas izlases vārtos ielidojot no pussardzes Katrīnas Pētersones - 1:0 viešņu labā. 56. minūtē Fēru salas dubultoja pārsvaru, kad vārtsardze Karīna Janeka pēc tālas piespēles tika pārspēta izgājienā.
Mača 72. minūtē Fēru salu jaunietes vēlreiz nokļuva aiz Latvijas komandas aizsardzības līnijas mugurām un guva trešos vārtus, bet 80. minūtē vienus vārtus Latvijai atguva Katrīna Ādamsone, kura pēc Līvas Strautas izpildītā stūra sitiena bija precīza ar galvu.
Kompensācijas laikā, mājiniecēm cenšoties atspēlēties, Fēru salu komanda guva savus ceturtos vārtus.
Otrdien pirmās kārtas mačos Latvijas jaunietes ar 3:2 uzvarēja Lietuvu, bet Igaunija ar 1:0 pārspēja Fēru salas. Citā otrās kārtas spēlē ceturtdien Lietuva ar 2:1 uzvarēja Igauniju, kas nozīmē, ka pēc divām kārtām visām četrām komandām ir pa trīs punktiem. Pēdējā turnīra spēlē latvietes svētdien tiksies ar Igaunijas vienaudzēm.
Latvijas U-17 izlases galvenais treneris Rihards Gorkšs sastāvā ir iekļāvis futbolistes no astoņiem pašmāju klubiem, kā arī Īrijas un Anglijas.
Pirms gada Baltijas kausa turnīrs notika Lietuvā, un Latvijas jaunietes tajā izcīnīja otro vietu (2:3 pret Lietuvu, 2:1 pret Fēru salām un 5:2 pret Igauniju).
Visas četras Baltijas kausa dalībnieces ir ielozētās arī vienā 2027. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra apakšgrupā. Pirmās atlases kārtas B līgas turnīrs notiks oktobra pirmajā pusē Latvijā.
Latvijas U-17 izlases kandidātes:
vārtsardzes - Evelīna Lielgalve ("Auda"), Katrīna Janeka ("Liepājas Futbola skola"), Alise Keraite (Droghedas "United", Īrija);
aizsardzes - Elīza Markvarte, Līva Strauta, Emīlija Ambaine (visas - "Metta"), Patrīcija Ādamsone, Kristīne Lindberga (abas - "Rīgas Futbola skola"), Milāja Juška ("Iecava"/"Olaine"), Laine Dzene ("Rēzekne"), Aurēlija Škutāne (RFS);
pussardzes - Enija Zeltiņa ("Jelgava"), Katrīna Kate Pētersone, Poļina Zeļenko, Alise Kaulača (visas - RFS), Lote Aleksandrova, (abas - "Iecava"/Olaine"), Katrīna Ādamsone, Patrīcija Laursone (abas - "Rīgas Futbola skola"), Sintija Štignere, Anna Vovka (abas - "Liepājas Futbola skola");
uzbrucējas - Gabriela Štrause ("Rīgas Futbola skola"), Ksenija Šuļga ("Metta"), Evelīna Liepiņa ("Doncaster Elite", Anglija).