Pļaviņš un Fokerots izcīna trešo uzvaru pēc kārtas un ielaužas prestižā "Elite 16" turnīra astotdaļfinālā
Latvijas pludmales volejbolisti Mārtiņš Pļaviņš un Kristians Fokerots ceturtdien Šveicē svinēja trešo uzvaru profesionālās pludmales volejbola tūres (BPT) Gštādes "Elite 16" turnīrā un ieņēma pirmo vietu apakšgrupā.
Ar otro numuru izsētais Latvijas duets Mārtiņš Pļaviņš un Kristians Fokerots B grupas trešajā spēlē ar 2-1 (21:18, 15:21, 15:11) uzvarēja Brazīlijas pāri Andrē Lojolu Šteinu/Renātu Endrū Limu de Karvaļu (11.).
Ar trīs uzvarām tikpat Mačos Latvijas pludmales volejbolisti ieņēma pirmo vietu B grupā un nodrošināja vietu astotdaļfinālā. Izslēgšanas spēles sāksies piektdien.
Jau ziņots, ka trešdien Pļaviņš/Fokerots turnīra pirmajā spēlē ar 2-0 (23:21, 21:17) pieveica kvalifikāciju pārvarējušo Beļģijas duetu Jope van Langendonks/Kians Verkauterens (23.). bet otrajā spēlē ar 2-1 (19:21, 21:15, 15:13) pieveica itāliešus Samueli Kotafavu un Džanluku dal Korso.
Sieviešu konkurencē Tīna Graudiņa un Līva Ēbere, kuras turnīrā ir izsētas ar 18. numuru, F grupas pirmajā spēlē ar 2-0 (24:22, 21:16) pārspēja nīderlandietes Raisu Shonu un Katju Stamu (7.), bet otrajā mačā ar 2-1 (17:21, 21:13, 15:10) uzvarēja Parīzes olimpisko spēļu bronzas medaļnieces un divkārtējās Eiropas čempiones Ninu Brunneri un Tanju Hīberli.
Pēdējā grupas spēlē latvietes piektdien tiksies ar kvalifikāciju pārvarējušo Japānas pāri Reika Murakami/Asami Šiba (19.). Turnīrs Šveicē beigsies svētdien. "Pro Beach Tour" rangā pirmās ir "Elite 16" sacensības, otrās - "Challenge", trešās - "Futures" sacensības.