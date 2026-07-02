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Basketbols
Šodien 19:58
Latvijas 3x3 basketbolistēm sāpīgs zaudējums Pasaules sērijas turnīra ceturtdaļfinālā
Latvijas sieviešu 3x3 basketbola izlase, kuras sastāvā ir Ieva Korzāne, Paula Mauriņa, Digna Strautmane un Ketija Vihmane, ceturtdien Bukarestē nepārvarēja Pasaules sērijas turnīra ceturtdaļfinālu.
Ar sesto numuru izsētā Latvijas izlase ceturtdaļfinālā ar 10:21 piekāpās turnīra favorītei Nīderlandei.
Strautmane ar četriem gūtiem punktiem bija rezultatīvākā, bet pa trīs punktiem guva Vihmane un Korzāne, kura arī izcīnīja četras atlēkušās bumbas. Nīderlandes uzvaru ar astoņiem gūtajiem punktiem sekmēja Janisa Bonstra.
C apakšgrupas mačos latvietes ar 15:9 pārspēja Vāciju (3.) ar olimpisko čempioni Mariju Raiherti sastāvā un ar 12:21 zaudēja Lietuvai (10.).
Ceturtdien vēl par iekļūšanu pusfinālā cīnīsies Martas Miščenko pārstāvētā Bukarestes "Rapid" (2.).
Jau ziņots, ka ar 14. numuru izsētā "Rīga", kurā spēlēja Amanda Baumgarte, Marta Daniela Leimane, Adelīna Urtāne un Enija Ķīvīte, nepārvarēja kvalifikāciju.