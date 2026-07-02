Graudiņa/Ēbere un Pļaviņš/Fokerots turpina uzvaru gājienu Gštādes "Elite 16" pludmales volejbola turnīrā
Latvijas pludmales volejbola pāri ar uzvarām turpināja Gštādē notiekošo "Elite 16" turnīru pludmales volejbolā.
Latvijas pludmales volejbolistes Tīna Graudiņa un Līva Ēbere ceturtdien Šveicē profesionālās pludmales volejbola tūres (BPT) Gštādes "Elite 16" turnīra pamatsacensību otrajā mačā uzvarēja Parīzes olimpisko spēļu bronzas medaļnieces un divkārtējās Eiropas čempiones Ninu Brunneri un Tanju Hīberli.
Graudiņa/Ēbere, kuras turnīrā ir izsētas ar 18. numuru, F grupas otrajā mačā ar 2-1 (17:21, 21:13, 15:10) pieveica ar sesto numuru izsētās mājinieces. Vairāk punktu uzbrukumā (31:30) guva mājinieces, taču ar servi (5:4), bloku (4:2) un pretinieču kļūdām (14:7) gūtajos punktos pārākas bija latvietes.
Graudiņa guva 20 punktus, 27 uzbrukumos gūstot 14 punktus un divreiz kļūdoties. Blokā viņa guva četrus punktus, vēl divreiz aizskarot bumbu, ar 17 servēm guva divus punktus, divreiz kļūdoties. Latvijas pāra bloķētāja četrreiz kļūdījās 23 pretinieču servju uzņemšanās, kā arī sešreiz nospēlēja bumbu aizsardzībā.
Ēbere guva 19 punktus. 28 uzbrukumos viņa sakrāja 16 punktus, divreiz kļūdoties. Ar 35 servēm viņa guva trīs punktus, trīsreiz kļūdoties, nekļūdīgi uzņēma 11 serves un 12 reizes nospēlēja aizsardzībā. Pretiniecēm Hīberli 17 no 20 punktiem guva uzbrukumā, divus punktus - blokā un punktu - ar servi, bet Brunnere no 17 punktiem 14 guva uzbrukumā un trīs - ar servi.
Pēdējā grupas spēlē latvietes piektdien tiksies ar kvalifikāciju pārvarējušo Japānas pāri Reika Murakami/Asami Šiba (19.). Jau ziņots, ka kvalifikācijā Graudiņa/Ēbere ar 2-0 (21:16, 21:15) pieveica amerikānietes Molliju Filipsu un Ebiju van Vinklu (13.) un pamatturnīra pirmajā spēlē ar 2-0 (24:22, 21:16) pārspēja nīderlandietes Raisu Shonu un Katju Stamu (7.).
Latvijas pludmales volejbolisti Mārtiņš Pļaviņš un Kristians Fokerots ceturtdien Šveicē svinēja otro uzvaru profesionālās pludmales volejbola tūres (BPT) Gštādes "Elite 16" turnīrā. Ar otro numuru izsētais Latvijas duets Mārtiņš Pļaviņš un Kristians Fokerots B grupas spēlē ar 2-1 (19:21, 21:15, 15:13) pieveica itāliešus Samueli Kotafavu un Džanluku dal Korso.
Jau ziņots, ka trešdien Pļāviņš/Fokerots turnīra pirmajā spēlē ar 2-0 (23:21, 21:17) pieveica kvalifikāciju pārvarējušo Beļģijas duetu Jope van Langendonks/Kians Verkauterens (23.). Grupas noslēdzošajā spēlē šodien plkst. 18 latvieši tiksies ar Brazīlijas pāri Andrē Lojolu Šteinu/Renātu Endrū Limu de Karvaļu (11.).
Turnīrs Šveicē beigsies svētdien. "Pro Beach Tour" rangā pirmās ir "Elite 16" sacensības, otrās - "Challenge", trešās - "Futures" sacensības