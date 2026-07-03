Latvijas basketbola izlase dosies pēc revanša un nākamās kārtas sasniegšanu Pasaules kausa kvalifikācijā
Šodien plkst. 20:30 Latvijas vīriešu basketbola izlase pret Nīderlandi aizvadīs 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas spēli. Tiešraide LTV7 kanālā un Go3 Sport.
F grupas tabulā Nīderlande ar bilanci 2-2 ieņem otro vietu, bet Latvija ar 1-3 - trešo. Grupas līdere ir Polija, kas uzvarējusi visās četrās spēlēs un jau garantējusi iekļūšanu nākamajā kārtā. To sasniegs grupas trīs labākās - šī vakara uzvara komplektā ar Austrijas zaudējumu poļiem to nodrošinās arī Latvijai.
Abu komandu pirmajā spēlē Rīgā uzvaru ar astoņu punktu pārsvaru izcīnīja Nīderlande - 86:78. Pirmajā puslaikā pretinieks ieguva 19 punktu pārsvaru, kuru gandrīz latviešiem izdevās sadeldēt. Konkrētais mačs kļuva par pēdējo Dairim Bertānam, kurš noslēdzis aktīvā sportista gaitas un sācis darbu Latvijas Basketbola savienībā.
Pēc uzvaras pār Latviju Nīderlande ar 83:85 piekāpās Polijai, kā arī dalīja uzvaras ar Austriju - 81:71 izbraukumā un 87:88 savā laukumā. Izlases neapšaubāmie kvalifikācijas cikla līderi ir Janīks Franke ar 16,5 punktiem, 4,5 atlēkušajām bumbām un 3,3 piespēlēm, kā arī Keje van der Vursts de Vrīss. Viņam 19 punkti un 6,3 rezultatīvās piespēles. No abiem atbildes spēlē piedalīsies tikai otrais, pirmais nav sastāvā.
Vasaras loga sastāvā nav arī potenciālo NBA basketbolistu kā Kvintens Posts, Malevai Lonss un Tristens Enaruna. Tāpat komandai jāiztiek bez Spānijas ACB līgā spēlējošā Džesija Edvardsa un NCAA absolvējošā Rinka Masta.
Latvijas basketbola izlasē pēc četrām spēlēm ātri vien noslēdzās spāņu speciālista Sito Alonso laiks, vietu ieņemot Jānim Gailītim. Viņš ikdienā strādā ar Strasbūras klubu Francijas augstākajā līgā, kā arī pirms tam piecus gadus bija Lukas Banki asistents. Gailīša vadībā pirms kvalifikācijas spēlēm aizvadītas divas pārbaudes spēles, piekāpjoties ar desmit punktiem gan Igaunijai, gan Gruzijai.
Latvijas - Gruzijas spēle
Latvijas vīriešu basketbola izlase svētdien Rīgā pārbaudes spēlē cieta zaudējumu mačā ar Gruzijas valstsvienību.
Arī vasaras logā Latvijas izlasei jāiztiek bez vairākiem vadošajiem basketbolistiem kā, piemēram, Kristapa Porziņģa, Dāvja Bertāna, Rodiona un Artūra Kuruciem, Andreja Gražuļa, Kristera Zorika un citiem. No Eirolīgas ierindā ir Artūrs Žagars un Rolands Šmits, tiesa, abiem šajā vasarā ir jāmeklē jauni klubi. Sastāvā ir arī kapteinis Rihards Lomažs un ar viņu bronzu izcīnījušais Lietuvā Kārlis Šiliņš. Piesaistīti potenciālie debitanti oficiālos mačos kā Ričards Aizpurs, Kristians Feierbergs un Gunārs Grīnvalds.
Ar 23,5 punktiem vidēji spēlē kvalifikācijā Latvijas rezultatīvākais ir Artūrs Strautiņš, kurš gan piedalījies divos no četriem mačiem. 17,3 punktus guvis Rihards Lomažs, 10,5 Toms Leimanis, bet desmit - Mārcis Šteinbergs. Visi ir ierindā arī jūnija logā uz izšķirošajām spēlēm.
Pēc spēles Nīderlandē vīriešu izlase atgriezīsies Rīgā, lai gatavotos pirmdien paredzētajam duelim pret Austriju, bet jau savā laukumā. Ja izdosies kvalificēties Pasaules kausa kvalifikācijas nākamajai kārtai, tad tajā būs jāspēkojas pret Izraēlu, Vāciju un Horvātiju. Pirmais sabraukums plānots jau augustā. 2027. gada Pasaules kauss notiks Katarā.
Nīderlandes izlases sastāvs spēlei pret Latviju:
Keje van der Vūrsts de Vrīss ("Buyukcekmece", Turcija), Leons Viljamss ("Zwolle", Nīderlande), Sanders Holanderss ("Alicante", Spānija), Marijns Ververss ("Limburg United", Nīderlande), Roels van Overbeks ("PrismaWorx", Nīderlande), Emanuels Ugbo (Vašingtonas štata universitāte, NCAA), Boids van der Vūrsts de Vrīss ("Zwolle", Nīderlande), Trojs Kēlers ("Heroes den Bosch", Nīderlande), Lūkass Kruithofs ("Leiden", Nīderlande), Kjelds Zuidema ("Donar", Nīderlande), Makss Pikārs (Dienvidilinoisas "Salukis", NCAA), Šakils Romblijs ("Bakken Bears", Dānija), Sems Hurmans ("Leiden", NBA), Neitans Kuta ("Orleans", Francija)
Latvijas izlases sastāvs:
Kristians Feierbergs (BK "Liepāja"), Roberts Blumbergs ("Petkim Spor", Turcija), Krišs Helmanis ("Diablos Rojos del Mexico", Meksika), Artūrs Strautiņš ("Derthona", Itālija), Klāvs Čavars ("Sabah", Azerbaidžāna), Rihards Lomažs ("Neptūnas", Lietuva), Ričards Aizpurs ("Stella Azzura", Itālija), Mārtiņš Laksa ("Krosno", Polija), Gunārs Grīnvalds (Madrides "Real", Spānija), Toms Skuja ("Ludwigsburg", Vācija), Kristaps Ķilps ("VEF Rīga"), Kārlis Šiliņš ("Neptūnas", Lietuva), Toms Leimanis ("Reikjavik", Islande), Artūrs Žagars (Stambulas "Fenerbahce", Turcija), Rolands Šmits (Stambulas "Anadolu Efes", Turcija), Mārcis Šteinbergs ("Baxi Manresa", Spānija).