Nebijis gadījums Latvijas sportā. LSFP uzņemas pagaidu vadību parādos grimstošajā Regbija federācijā
Latvijas Sporta federāciju padome (LSFP) ir uzņēmusies Latvijas Regbija federācijas (LRF) pagaidu vadību, lai nodrošinātu federācijas stabilitāti, ceturtdien savā "Facebook" kontā paziņoja LSFP.
Paziņojumā teikts, ka trešdien LRF biedru kopsapulcē par LRF valdes priekšsēdētāju un prezidentu tika ievēlēts LSFP prezidents Vladimirs Šteinbergs, uzticot federācijas pagaidu vadību LSFP pārstāvim. Par LRF valdes locekļiem tika ievēlēti Zane Sirsniņa, kura valdē darbu turpinās atkārtoti un pildīs arī LRF viceprezidentes pienākumus, un Renārs Denelsons.
"Stājoties LSFP prezidenta amatā pirms nedaudz vairāk nekā gada, viena no manām prioritātēm bija proaktīva rīcība un atbalsts sporta federācijām," atgādina Šteinbergs. "LRF gadījumā, redzot ilgstoši samilzušās problēmas, mēs nevarējām palikt malā un gaidīt līdz federācija nonāk maksātnespējā vai rodas nepieciešamība lemt par tās atzītās sporta federācijas statusu."
Viņš norāda, ka, ņemot vērā LSFP kā sporta federāciju jumta organizācijas lomu, jau vairāk nekā pirms pusgada Latvijas regbija sabiedrībai tika piedāvāts LSFP atbalsts, taču bija nepieciešams laiks, lai nonāktu līdz šādam risinājumam, jo Latvijas sporta vēsturē līdz šim nav bijis precedenta, kad LSFP ar sava pārstāvja ievēlēšanu atzītas sporta federācijas valdē iesaistās federācijas krīzes vadībā. Šteinbergs uzsver, ka šāds modelis ir iespējams tikai ar federācijas biedru kopsapulces lēmumu.
"Pašlaik svarīgākais ir nodrošināt federācijas darbības stabilitāti, lai sacensības turpinātos un netiktu apdraudēta sportiskā procesa nepārtrauktība," uzsver Šteinbergs. "Vienlaikus jāizstrādā bezdeficīta budžets, jāsakārto uzkrāto parādsaistību pārvaldība un jāstiprina sadarbība ar valsts institūcijām, partneriem un starptautiskajām regbija organizācijām."
Viņš atklāj, ka līdz gada beigām ir plānots īstenot federācijas stabilizācijas pasākumus un izstrādāt vairākus sporta veida turpmākās attīstības scenārijus. "Pēc tam LRF biedri tiks aicināti ievēlēt jaunu federācijas vadību no Latvijas regbija sabiedrības, kas pārņems federācijas vadību ilgtermiņā," uzsver Šteinbergs.
LRF savā "Facebook" kontā informē, ka federācijas Revīzijas komisijā ir iekļauta Evija Kralliša un Vilmārs Sokolovs. Jau ziņots, ka LRF kopsapulcē 2025. gada 19. decembrī paredzētās LRF prezidenta, valdes un revīzijas komisijas vēlēšanas nenotika nepietiekamā kvoruma dēļ, jo no 22 balsstiesīgajiem biedriem kopsapulcei reģistrējās tikai pieci. 2022. gadā par LRF prezidentu tika ievēlēts Kārlis Vents.
Iepriekš ziņots arī tas, ka Latvijas vīriešu regbija izlase pēc nepiedalīšanās divās Eiropas čempionāta Konferences divīzijas 2025./2026. gada sezonas spēlēs tika diskvalificēta uz gadu. Nepiedalīšanās iemesls bija finanšu trūkums. Parādu nenomaksāšanas gadījumā izlases diskvalifikācija tiks pagarināta.