Pieredzējušais hokejists Oskars Cibuļskis turpinās spēlēt Dānijas čempionē
Latvijas hokeja aizsargs Oskars Cibuļskis arī nākamajā sezonā pārstāvēs Dānijas čempionāta komandu Herningas "Blue Fox", trešdien paziņoja klubs.
Klubs ziņo, ka "pieredzējušais Latvijas aizsargs ir palīdzējis veidot "Blue Fox" gan uz ledus, gan ārpus tā". Tiek uzsvērta 38 gadus vecā hokejista pieredze, līdera dotības un profesionālā pieeja.
"Tāpēc arī Cibuļskis turpinās spēlēt "Blue Fox", teikts paziņojumā. "Cibuļskis šeit ir bijis ilgu laiku un ir svarīga mūsu kultūras un identitātes sastāvdaļa. Viņam ir liela pieredze un ir līdera dotības," saka kluba sporta direktors Peters Regins. Cibuļskis "Blue Fox" pārstāvēs ceturto sezonu pēc kārtas, iepriekšējā izcīnot zelta medaļas.
Pamatturnīrā latvietis 44 mačos sakrāja 28 punktus (6+22) un +/- rādītāju +44, bet izslēgšanas spēļu turnīrā viņš 13 cīņās sapelnīja četras rezultatīvas piespēles un +/- rādītāju +10.
Karjeras laikā Cibuļskis ir spēlējis arī Austrijas klubā "Salzburg", Hradeckrālovas, Litvīnovas un Kladno komandās Čehijā, kā arī Jēvles "Brynas" klubā Zviedrijā. Tāpat aizsargs astoņas sezonas aizvadīja Kontinentālās hokeja līgas (KHL) klubā Rīgas "Dinamo".
Latvijas izlasē Cibuļskis 12 reizes ir spēlējis pasaules čempionātos, tai skaitā 2023. gadā palīdzot Latvijas izlasei izcīnīt bronzas medaļas, un divreiz - olimpiskajās spēlēs.