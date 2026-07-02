Anrijs Miška pievienojas Latvijas basketbolistu pulkam Polijā, VEF nokomplektē treneru sastāvu
Latvijas Basketbola līgas komanda "VEF Rīga" paziņojusi par galvenā trenera Jevgeņija Kosuškina palīgiem, bet spēlētājs Anriks Miška karjeru turpinās Polijā.
Zināmi Kosuškina palīgi VEF
Basketbola kluba "VEF Rīga" galvenā trenera Jevgēnija Kosuškina palīgi būs Mārtiņš Zībarts un Gunārs Gailītis, ceturtdien paziņoja klubs. "VEF Rīga" uzsver, ka treneru sastāvam ir pievienojušies pieredzējuši speciālisti - Zībarts un Gailītis.
Zībarts aizvadītajā sezonā bija sieviešu basketbola komandas "Gdynia" galvenais treneris Polijā, bet iepriekš viņš ir bijis Latvijas sieviešu basketbola izlases galvenais treneris, kā arī ir strādājis "Ventspils", "Barons"/LMT un "Latvijas Universitāte" komandās.
Gailītis iepriekšējā sezonā pildīja asistenta pienākumus "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" komandā, bet iepriekš ir bijis ilggadējs "Latvijas Universitāte" komandas treneris gan galvenā trenera, gan asistenta amatā.
"Esmu ļoti priecīgs pievienoties "VEF Rīga" organizācijai trenera asistenta amatā," saka Zībarts. "No pēdējām 15 sezonām deviņas esmu pavadījis ārvalstu klubos. Pēc deviņām sezonām ārzemēs iespēja atgriezties mājās, būt kopā ar ģimeni un vienlaikus strādāt vienā no reģiona vadošajiem basketbola klubiem ir kombinācija, kas profesionālajā sportā sastopama ļoti reti." Viņš norāda, ka "VEF Rīga" ir klubs ar augstiem mērķiem, spēcīgām tradīcijām un uzvarētāju mentalitāti, un cer, ka spēs "dot savu ieguldījumu komandas attīstībā un palīdzēt "VEF Rīga" sasniegt izvirzītos mērķus gan vietējā, gan starptautiskajā līmenī."
""VEF Rīga" ilggadēji ir bijusi organizācija ar augstiem standartiem, augstu darba ētiku un prasībām," saka Gailītis. "Prieks kļūt par šīs organizācijas sastāvdaļu un pēc gada atkal atgriezties savās mājās Rīgā."
"Zībarts ir treneris ar ievērojamu starptautisko pieredzi un pierādītām spējām sasniegt augstus rezultātus, savukārt Gailītis sevi ir apliecinājis kā profesionālis ar izcilām darba spējām un lielisku izpratni par spēlētāju attīstību," trenerus raksturo "VEF Rīga" prezidents Gatis Jahovičs. Viņš ir pārliecināts, ka abu treneru zināšanas, pieredze un personības kvalitātes būs nozīmīgs pienesums kluba treneru kolektīvam un palīdzēs komandai turpināt cīnīties par visaugstākajiem mērķiem.
"VEF Rīga" šosezon Latvijas Basketbola līgā ieņēma ceturto vietu, bet Latvijas-Igaunijas Basketbola līgā izcīnīja bronzas medaļas.
Miška pārceļas uz Poliju
Latvijas basketbolists Anrijs Miška karjeru turpinās Polijas čempionāta klubā Ļubļinas "Start", ceturtdien paziņoja Ļubļinas klubs. Klubs savā kontā tīmekļa vietnē "X.com" ceturtdien paziņoja, ka "mūsu kluba jaunais basketbolists ir Anrijs Miška". Tiek uzsvērts, ka 26 gadus vecais Miška var spēlēt spēka uzbrucēja un centra spēlētāja pozīcijā.
Pirmā pieredze ārvalstīs basketbolistam bija Madrides "Real" un "Fuenlabrada" kluba jauniešu komandās. Vienu sezonu pavadījis "Valmiera"/"Ordo" komandā, viņš pārcēlās uz Spānijas pēc spēka trešās līgas vienību "Tormes".
Atgriezies Latvijā, Miška spēlēja Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) klubos "Liepāja", "Latvijas Universitāte" un "VEF Rīga". 2023./2024. gada sezonu basketbolists aizvadīja Itālijas A2 sērijas čempionāta komandā Romas "AS Luiss", bet pēdējās divas sezonas - Tallinas "Kalev"/"Cramo". LIBL turnīrā Miška 29 spēlēs vidēji mačā guva 13,9 punktus, sakrāja 6,3 atlēkušās bumbas un 1,5 rezultatīvas piespēles.
Tallinas klubs aizvadītajā sezonā finišēja otrais Igaunijas čempionātā un kausa izcīņā, kā arī ieņēma ceturto vietu LIBL turnīrā. Komandai neizdevās iekļūt FIBA Čempionu līgas pamatturnīrā, bet FIBA Eiropas kausa turnīrs talliniešiem beidzās pirmajā grupu turnīrā, ar trim panākumiem sešās spēlēs ieņemot trešo vietu četru komandu grupā.
"Staļ" pagājušajā Polijas čempionāta sezonā ar desmit uzvarām 30 spēlēs ieņēma 13. vietu 16 komandu čempionātā, "play-off" turnīrā neiekļūstot. Latvijas izlasē Miška debitēja 2021. gadā.
Starpsezonā uz Polijas klubiem iepriekš pārcēlās Kristaps Ķilps un Kristers Zoriks, savukārt pēdējās divas sezonas par valsts čempionu kļuvis Ojārs Siliņš.
Ofensywa transferowa PGE Startu Lublin trwa‼️🏀🔥 Nowym koszykarzem naszego klubu został Anrijs Miska 🆕💪— PGE Start Lublin (@StartLublin) July 2, 2026
Szczegóły ➡️ https://t.co/JZ10b6ILl1 👌#Lublin #Lubelskie #plkpl #WeAreFamily 🔴⚫ pic.twitter.com/exunaG4gmy