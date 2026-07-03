Ievērots pat Baltajā namā. Par interneta sensāciju kļūst futbola fans Fredijs, kurš dokumentē savu kultūras pieredzi ASV
Pasaules kausa futbolā laikā sociālajos tīklos lielu popularitāti iemantojis kāds noslēpumains vācu ietekmelis ar lietotājvārdu "Freddy". Viņš dokumentē piedzīvojumus ASV, taču par to izpelnījies arī kritiku, kā dēļ dzēsis savu "X" kontu.
Fredijs visos savos ierakstos bija aizklājis savu seju, līdz ar to padarot sevi par noslēpumainu personību. Īpašu popularitāti guva viņa ieraksti sociālajā tīklā "X". Fredijs ar saviem draugiem ceļoja ASV Pasaules kausa laikā un bez futbola spēļu apmeklēšanas centās izbaudīt arī citas ASV kultūras sniegtās iespējas, īpaši jau ēdināšanas jomā.
Līdz Vācijas futbola izlases izstāšanās no turnīra Fredijs bija apmeklējis slaveno veikala ķēdi "Wallmart", ātrās ēdināšanas iestādes "Wendy's", "Waffle House", "Taco Bell", "Raising Canes", lielāko benzīntanku ASV un, iespējams, visā pasaulē "Buc-ees", bijis kantrī mūzikas zvaigznes Ellas Langlijas koncertā, kā arī daudz kur citur. Viņš apmeklējis Ņuorleānas sporta komandu "Pelicans" un "Saints" bāzes, bijis beisbola mačā un NASA centrā. Bez visa tā viņam vairāku futbola spēļu apmeklējums. Arī pēc Vācijas izstāšanas viņš vēl neplāno doties mājās, jo biļetes tam iegādātas uz 23. jūliju.
Ietekmelim, kuram "X" bija vairāk nekā 638 tūkstoši sekotāji, profila bildē bija Krištianu Ronaldu fotogrāfija, kas lika manīt īsto komandu, kas viņam ir sirdij tīkamākā. Savukārt popularitāti viņš iemantoja ar komentāriem par ātrās ēdināšanas iestādēm. "Taco Bell" viņš dēvēja par svēto zemi, tāpat viņš slavēja pārējās ēdināšanas vietas.
"Pirmo reizi bijām "Waffle House" vienos naktī. Lielisks ēdiens, lieliskas cenas un draudzīgs apkalpojošais personāls. Noteikti nāksim vēl," viņš rakstīja. Fredija ieraksti kļuva aizvien populārāki, talkā nākot amerikāņu zvaigznēm. Ierodoties Hjūstonā, amerikāņu futbola zvaigzne Džastins Džeimss Votss apmaksāja viņa viesnīcas numuriņu, kurā nekas netrūka. Tā kā viesnīca piederēja NBA komandas Hjūstonas "Rockets" īpašniekiem, tad viņam tika atstāta dāvana no komandas - spēļu krekls un cepure.
Tomēr līdz ar atpazīstamības vairošanos sekotāju vidū parādījās skeptiķi. Viņi no Fredija senākiem ierakstiem pamanīja, ka tā nav viņa pirmā viesošanās reize ASV, turklāt viņš veicis rasistiska tipa ierakstu. Tāpat Fredijam pārmeta, ka, iespējams, viņš ir mārketinga kampaņas triks Pasaules kausa laikā, mēģinot ASV parādīt kā veiksmīgu zemi ar lielām iespējām.
30. jūnijā Fredijs deaktivizēja savu "X" kontu. Savā "Instagram" kontā viņš turpina demonstrēt, kā viņam klājas ASV, kur redzams skaidrojums par dzēsto kontu. "Gribēju paskaidrot, kāpēc dzēsu savu kontu. Pirmkārt, tāds bija plāns, vēl pirms Pasaules kauss bija sācies. Otrkārt, pārāk daudz cilvēkiem izskatās, ka ir problēma ar to, ka labi pavadām laiku un to dokumentējam. Tas nedaudz visu sabojā. Treškārt, ir cilvēki, kuri manos 22 tūkstošu veiktajos ierakstos meklē pretrunīgas lietas, kurus nopublicē bez jebkāda konteksta, padarot mani par sliktu cilvēku." Viņš rakstīja, ka ir pateicīgs par daudzajām atbalsta vēstulēm un ka nav neko nopelnījis no šī brauciena.
Statement on Freddy's upcoming visit to the White House. pic.twitter.com/EZQOxkboO3— Special Presidential Envoy Nick Adams (@SpecEnvTourism) July 1, 2026
Viņa aktivitātes pamanītas Baltajā namā, kur viņš ticis ielūgts, paziņojis ASV Tūrisma ministrs Niks Adamss. "Fredija vienīgais noziegums ir bijusi mīlestības izrādīšana pret ASV un sava ceļojuma dokumentēšana godīgā veidā. Esmu lepns, ka Fredijs šeit izbaudīja savu braucienu. Plānotā vizīte notiks kā plānots."
2026. gada Pasaules kauss noritēs līdz 19. jūlijam. Bez ASV, kur izspēlē vairums maču, spēles organizē arī Meksikā un Kanādā.