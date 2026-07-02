"Vai tu viņu piebūri?" Anna Sedokova atbild uz provokatīviem jautājumiem un publicē nomelnojošas bildes ar Jāni Timmu
Šodien, 2. jūlijā, basketbolistam Jānim Timmam būtu apritējuši 34 gadi. Viņa tuvinieki un draugi sociālajos tīklos dalās siltās atmiņās par sportistu. Tikmēr par mūžībā aizgājušo Latvijas spēlētāju neglaimojoši izteikusies viņa bijusī sieva Anna Sedokova.
Anna Sedokova sociālajos tīklos šodien aicināja sekotājus uzdot jebkādus jautājumus, kas viņiem radušies pēdējo gadu laikā.
Sekotāji lūdza komentēt baumas, ka viņa it kā izmantojusi melno maģiju, lai ar burvestību savaldzinātu Jāni Timmu.
Šādas runas izplatījās pēc basketbolista traģiskās nāves. Viņa skaļās attiecības ar dziedātāju, kuras dēļ Timma savulaik pameta sievu un mazo bērnu, kā arī sportista pēkšņā nāve radīja daudz dažādu minējumu un spekulāciju.
"Es katru rītu sāku ar lūgšanu un ar lūgšanu arī noslēdzu savu dienu. Vai jūs tiešām domājat, ka es varētu nodot savu ticību? Kādēļ? Vīrieša dēļ? Upurēt ticību vīrieša dēļ?! Es varu kādu savaldzināt ar boršču ar pupiņām, bezgalīgu mīlestību un prātu. Bet kāpēc man būtu vajadzīga kaut kāda maģija? Man viss bija lieliski. Pie manām durvīm vienmēr bija simtiem ziedu pušķu, man bija mīļš darbs. Kāpēc man tas būtu vajadzīgs? Vai tad es būtu bez darba un nevienam nevajadzīga?" sašutusi atbildēja Sedokova.
"Vai jūs tiešām domājat, ka manā situācijā būtu jāiet pie zīlnieces? Man ir trīs bērni. Vai jūs patiešām uzskatāt, ka vīrieša dēļ es varētu viņiem uzlikt visu to ļaunumu, kas, kā mēdz teikt, saistīts ar mīlas burvestībām? Bet padomājiet - kurš to patiesībā darīja?
Ziniet, tas ir dīvains salīdzinājums, bet bērnībā mums bija tā: ja kāds bija izdarījis ko nepieklājīgu, viņš pirmais skaļi iesaucās: "Tas nebiju es, tas bija viņš!" Jūs meklējat nepareizajā vietā. Meklējiet citur. Mēs jau bijām laimīgi. Kam bija vajadzīgs viņu atgūt? Kam bija vajadzīga mīlas burvestība? Kurš viņam rakstīja dienām un naktīm? Kurš neļāva viņam mierīgi dzīvot un manipulēja ar viņa tuviniekiem? Kuras sievietes vīrs sekoja ikvienam manam "Instagram" stāstam? Kāpēc tas būtu vajadzīgs man? Padomājiet paši.
Ja skatāties raidījumu "Spēles meistars", tad zināt, ka es ne reizi neesmu lūgusi palīdzību pat slavenākajiem ekstrasensiem valstī, lai gan man bija tāda iespēja. Es dzīvoju ar ticību sirdī. Jau 20 gadus ar savu piemēru rādu, ka dzīve nebeidzas pēc tam, kad tevi nodevis mīļotais cilvēks. Un tagad jūs domājat, ka pēkšņi es būtu gatava nodot Dievu un doties pie zīlnieces tikai tāpēc, ka man ļoti vajadzēja šo vīrieti? Vai tad es pati nespētu ar to tikt galā?"
Tāpat Sedokova "Instagram" īsajos stāstos paziņoja, ka no Jāņa šķīrusies, jo viņam bijušas agresijas problēmas, viņš it kā esot viņai nodarījis miesas bojājumus. Viņa publicēja bildi ar Jāni, kurš it kā aizmidzis ar nazi rokās, bet nākošajā video redzami nezināmas izcelsmes caurumi sienā. Sieviete apgalvo, ka Jānis metis viņai ar nazi.