Eduarda Tralmaka jaunais līgums NHL iecērt robu Čehijas vienībai, ar kuru latvietim ir spēkā esoša vienošanās
1. jūlijā tika ziņots par Eduarda Tralmaka viena gada divvirziena līgumu ar Nacionālās hokeja līgas klubu Edmontonas "Oilers", kas licis situāciju komentēt Čehijas vienībai Kladno "Rytiri".
Jau ziņots, ka Eduards Tralmaks uz vēl vienu sezonu paliks Ziemeļamerikā. Viņš vienojies par divvirziena līgumu ar spēcīgo Edmontonas "Oilers". Šāds līgums negarantē, ka Tralmaks debitēs kluba rindās, un visdrīzāk paredz sezonas sākšanu Amerikas hokeja līgā un sevis pierādīšanu līdz iespējas iegūšanai augstākajā līmenī.
2025./2026. gada sezonā Tralmaks jau Ziemeļamerikā spēlēja ar divvirziena līgumu, taču Detroitas "Red Wings" sistēmā. Visu sezonu viņš gan pavadīja AHL, "Griffins" vienībā, spēlējot rezultatīvi (42 punkti regulārajā turnīrā, 26+16, un četri vārti izslēgšanas mačos).
Sezonai beidzoties, Tralmaks raidierakstā "Face Off" stāstīja, kā "Red Wings" nav ar viņu rēķinājusies jau no pirmās ierašanās klubā. Tikai pēc veiksmīgā snieguma olimpiskajās spēlēs, kurās viņš kļuva par Latvijas izlases rezultatīvāko hokejistu, Detroita pievērsusi viņam uzmanību. Viņš izsaukts uz komandu, taču NHL debiju nepiedzīvoja.
Pirms došanās uz "Red Wings" viņš Čehijā noslēdza līgumu ar Karlovi Vari "Energie", taču šajā starpsezona tiesības uz viņu šajā valstī ieguva Tralmaka bijušais klubs - Kladno "Rytiri". Kā ziņo pats klubs, puses parakstījušas ilgtermiņa piecu gadu līguma, kurš stājas spēkā no nākamās sezonas. Līgums ar "Oilers" licis situāciju komentēt kluba sporta direktoram Tomāšam Plekaņecam.
⚠️ Eduards Tralmaks karlovarský dres neoblékne. Energie se s hráčem a kladenskými Rytíři dohodla na ukončení smlouvy a postoupení hráčských práv zpět do Kladna. Součástí dohody je finanční kompenzace pro náš klub. 🤝— HC Energie K. Vary (@hokejkv) July 2, 2026
📲 Více informací: https://t.co/c2jAWK62yq pic.twitter.com/p2LN8DjU1J
"Viņš izmantoja iespēju palikt Ziemeļamerikā, kamēr mūsu līgums ir spēkā. Vēlos novēlēt veiksmi Eduardam sapņa piepildīšanā - spēlēt NHL. Kad viņš gribēs atgriezties Eiropā, mēs pavisam noteikti rēķināsimies ar viņu šeit. Zinājām, ka šāda situācija var rasties, tāpēc monitorējām spēlētāju tirgu. Kad parādīsies hokejists, par kuru esam pārliecināti, viņš pastiprinās komandu," atklāja vienības sporta direktors.
🚨 Eduarda Tralmaka līguma situācija:— zemledus (@zemledus) July 2, 2026
Līgums ir spēkā uz vienu sezonu. Alga NHL būs 850 tūkstoši dolāru, bet AHL - 400 tūkstoši dolāru, kas ir gandrīz divas reizes vairāk nekā Detroitā (225 tūkstoši). Hokejista garantētie ienākumi sezonā sasniedz 450 tūkstošus dolāru! 📝
Smags… pic.twitter.com/oWAj6yLYzu
Tralmaks "Rytiri" komandā spēlēja no 2023. līdz 2025. gadam, otrajā sezonā kļūstot par Čehijas hokeja līgas regulārā turnīra rezultatīvāko hokejistu. Ar "Oilers" viņa līguma vērtība ir 850 tūkstoši dolāru, taču, spēlējot AHL, alga samazināsies par vairāk nekā pusi. Tur viņa atalgojums lēsts 400 tūkstošu apmērā sezonā.
Rytíři reagují na podpis Eduardse Tralmakse s Edmonton Oilers.https://t.co/Z833jNSpRD pic.twitter.com/W3u7MioYnL— Rytíři Kladno (@RytiriKladno) July 2, 2026