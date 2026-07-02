Pasaules kausa izslēgšanas spēlēs Krištianu Ronaldu pret Luku Modriču, Eiropas čempionei Austrijas barjera
Pasaules kausa (PK) finālturnīrā futbolā šodien tiks aizvadītas trīs izslēgšanas turnīra pirmās kārtas spēles, par vietu astotdaļfinālā cīnoties arī Spānijas, Portugāles un Šveices izlasēm.
Pirmā spēle, kurā tiksies Spānijas un Austrijas izlases, sāksies plkst. 22 pēc Latvijas laika Inglvudā, plkst. 2:00 Toronto spēlēs Portugāle un Horvātija, bet plkst. 6:00 Vankūverā Šveice tiksies ar Alžīrijas valstsvienību. Pasaules kausa spēļu tiešraides pieejamas kanālā TV6 un "Go3 Sport" kanālos.
Spānijas futbolisti H apakšgrupā pirmajā mačā pārsteidzoši spēlēja 0:0 ar Kaboverdi, pēc kā ar 4:0 sagrāva Saūda Arābiju un ar 1:0 pārspēja Urugvaju, Eiropas čempioniem grupā ieņemot pirmo vietu. Savukārt Austrijas futbolisti J apakšgrupā ar 3:1 pieveica Jordāniju, ar 0:2 piekāpās Argentīnai un cīnījās 3:3 ar Alžīriju, grupā ierindojoties otrajā vietā.
Savā starpā Spānijas un Austrijas izlases tikušās 16 reizes, deviņus panākumus svinot spāņiem un četrus austriešiem. Pēdējo reizi komandas tikās 2009. gadā, kad pārbaudes spēlē Spānija uzvarēja ar 5:1, bet PK finālturnīrā vienības vienīgo reizi tikās 1978. gadā, spāņiem uzvarot ar 2:1. Šī pāra uzvarētājs astotdaļfinālā tiksies ar Portugāli vai Horvātiju.
Portugāles izlase turnīru sāka ar neizšķirtu 1:1 pret Kongo DR izlasi, otrajā mačā ar 5:0 sagrāva Uzbekistānu, bet trešajā spēlē cīnījās neizšķirti 0:0 ar Kolumbiju, K grupā ieņemot otro vietu. Tikmēr Horvātijas valstsvienība L apakšgrupas pirmajā mačā ar 2:4 piekāpās Anglijai, pēc kā ar 1:0 pārspēja Panamu un ar 2:1 uzvarēja Ganu, grupā ieņemot otro vietu.
Portugāles un Horvātijas izlases savā starpā spēlējušas desmit reizes, portugāļiem svinot septiņas uzvaras, horvātiem - vienu, bet divas spēles noslēgušās neizšķirti. Pēdējo reizi komandas tikās 2024. gadā, kad UEFA Nāciju līgā pirmais vienību mačs noslēdzās ar rezultātu 2:1 Portugāles izlases labā, bet otrajā spēlē tika fiksēts neizšķirts 1:1.
Šveices izlase B apakšgrupā ieņēma pirmo vietu ar divām uzvarām un vienu neizšķirtu - pirmajā mačā tika fiksēts neizšķirts 1:1 cīņā ar Kataru, pēc kā ar 4:1 tika pieveikta Bosnija un Hercegovina un ar 2:1 viena no mājiniecēm Kanāda. Savukārt Alžīrijas valstsvienība turnīra pirmajā spēlē ar 0:3 zaudēja Argentīnai, tad ar 2:1 pieveica Jordāniju, bet trešajā mačā cīnījās neizšķirti 3:3 ar Austriju, grupā ieņemot trešo vietu.
Oficiālās spēlēs Šveices un Alžīrijas izlases nav tikušās. Astotdaļfinālā šī mača uzvarētāja tiksies ar Kolumbiju vai Ganu.
Vēl izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā tiksies Argentīna ar Kaboverdi, Austrālija ar Ēģipti un Kolumbija ar Ganu. Savukārt astotdaļfinālu jau sasniegušas Kanāda, Brazīlija, Paragvaja, Maroka, Brazīlija, Norvēģija, Francija, Meksika, Anglija, Beļgija un ASV.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. Visas 48 izlases sadalītas 12 grupās pa četrām valstsvienībām. Izslēgšanas spēlēs iekļuva katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešo vietu ieguvējas.
Pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni. 2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā, kas norisinājās Katarā, par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.