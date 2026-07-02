Anglijas treneris pēc dramatiskās uzvaras aicina attaisnot bērnus no skolām un norāda uz lielu Meksikas priekšrocību
Trešdien, 1. jūlijā, dramatisku uzvaru Pasaules kausa finālturnīra pirmajā izslēgšanas spēļu kārtā izcīnīja Anglija, kurai jāsāk gatavoties nozīmīgam astotdaļfināla duelim.
Pirmajā puslaikā pret Kongo demokrātisko republiku Anglija neizmantoja vairākas izcilas vārtu gūšanas iespējas, turklāt nonāca iedzinējos. Izlīdzināt rezultātu izdevās tikai otrā puslaika otrajā daļā, savu vārdu sakot kapteinim un līderim Harijam Keinam. Vispirms viņš ar galvu sita vārtos un izlīdzināja rezultātu, bet 86. minūtē ar skaistu sitienu nodrošināja uzvaru (2:1).
Pirmo četru spēļu laikā Keins guvis piecus vārtus un tādējādi ir viens no turnīra rezultatīvākajiem. Starp tiem ir arī Kilians Mbapē, Lionels Mesi (abiem seši vārti) un Ērlings Holanns (pieci vārti). "Viņi visi ir haizivis, kuri prot sajust asins garšu. Vai viņi visi viens otru skatās Pasaules kausa laikā? Un tad viņi sacenšas viens ar otru spēlēs. Harijs ir tik ļoti meistarīgs futbolists. Viņš ir mūsu kapteinis un līderis, kurš ar savu meistarību nodrošina mums uzvaras. Otrie vārti bija izcili," par savu kapteini teica galvenais treneris Tomass Tuhels. Pasaules kausos Keinam 13 gūti vārti un viņš rezultatīvāko sarakstā apsteidzis leģendāro Pelē.
Cīņā par ceturtdaļfinālu Anglijai būs ļoti nopietns pretinieks - viena no mājiniecēm Meksika. Meksikāņi ar uzvaru pirmajā izslēgšanas spēļu kārtā pār Ekvadoru pārtrauca 40 gadus ilgo zaudējumu sēriju "play off" pirmajā kārtā. Pirmajās četrās spēlēs Meksika izcīnījusi uzvaras, turklāt vēl nav ielaidusi nevienus vārtus.
Komandas spēkosies Meksikā, leģendārajā "Azteca" stadionā. Tas atrodas 2195 metrus virs jūras līmeņa. Tiek norādīts, ka šis faktors var kļūt par nozīmīgu visā spēlē. Šādā augstumā zemes atmosfēras spiediens ir zemāks, padarot gaisu retinātāku un ar katru elpas vilcienu asinīs nonāk mazāk skābekļa. Tas rada grūtības sportistiem. Kamēr Meksika, kura visas spēles aizvadījusi dzimtenē, ir pieradusi pie šādiem apstākļiem, angļiem būs praktiski neiespējami ar tādiem aprast.
"Atrašanās virs jūras līmeņa būs mums liels trūkums. Fiziski mēs nespēsim pie tā pierast," teica galvenais treneris Tomass Tuhels. "Lai varētu pie tā pierast, nepieciešams ilgāks laiks. Mums ir tikai trīs dienas starp spēlēm. Šī ir liela priekšrocība Meksikai." Tiek norādīts, ka sportistiem nepieciešamas līdz pat divām nedēļām, lai viņu ķermeņi pilnībā pierastu.
Pirms spēles pret Ekvadoru Meksikas fani pulcējās pie pretinieku viesnīcas, kur šāva raķetes un tādējādi traucēja naktsmieru. Arī šādiem sarežģījumiem Anglijas futbola izlasei jābūt gatavai. "Mūs sagaidīs ļoti daudz sarežģījumi. Neesmu pārliecināts, vai ceļš līdz Meksikai būs gluds, vai mūsu miegs netiks traucēts un vai nebūs skaļš pie viesnīcas. Taču nekas - nāciet un dariet! Šis ir ļoti aizraujošs duelis. Lai arī mūs sagaida daudz sarežģījumi, komanda būs gatava spēlei."
Any parents with excited kids after that England win?— BBC Sport (@BBCSport) July 1, 2026
Thomas Tuchel has a message for you... 😅 pic.twitter.com/L4Uj7Preex
Jāmin, ka komandas viena pret otru spēlēs naktī uz pirmdienu. Pēc Latvijas laika spēle sāksies trijos naktī, bet Anglijas - vienos. Joprojām valstī skolēniem jāapmeklē skola. Anglijā mācību gada ilgums ir no septembra sākuma līdz jūlija vidum. "Rakstiet skolām attaisnojumus un ļaujiet viņiem skatīties spēli," par nozīmīgo dueli nācijai teica Tuhels. "Skola jāapmeklē tik daudz un bieži, bet Pasaules kauss notiek tikai reizi četros gados. Ļaujiet bērnieme skatīties spēli! Mums nepieciešams katra atbalsts, īpaši nākamās paaudzes."
Pasaules kauss futbolā ilgs līdz 19. jūlijam. Pirmo reizi tajā piedalās 48 valstu izlases, bet čempiones godā turnīru sagaida Argentīna.