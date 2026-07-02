Citi sporta veidi
2026. gada 2. jūlijā, 10:08
Balvu Sporta skolā apliecības saņem 16 jaunie sportisti - futbolisti un peldētāji
Balvu Sporta skolā 26. jūnijā svinīgā ceremonijā profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu absolvēja 16 jaunie sportisti. Apliecības par programmas apguvi saņēma futbolisti un peldētāji, kuri noslēguši sporta meistarības pilnveidošanas posmu.
Futbola nodaļā izglītību pabeidza Rinolds Baikovs, Edgars Boldāns, Edžus Jermacāns, Rinalds Kokorēvičs, Viesturs Pipcāns, Kristofers Pušpurs, Nauris Semjonovs, Ralfs Juliāns Sirmais, Helmuts Šubrovskis un Toms Zvejnieks. Viņu treneris ir Ingus Zaharāns.
Savukārt peldēšanas nodaļu absolvēja Jūlija Antonova, Emīlija Kraukle, Erlands Teodors Neibergs, Everts Leonards Neibergs, Arīna Stajevska un Anabella Veržbicka. Jaunos peldētājus trenēja Romualds Kokorēvičs.
Balvu Sporta skolā uzsver, ka absolventi ar panākumiem dažāda mēroga sacensībās vairākkārt pārstāvējuši gan skolu, gan Balvu novadu, gan Latviju. Skola pateicas jaunajiem sportistiem par ieguldīto darbu un vēl panākumus arī turpmākajās sporta gaitās.