Nīderlandes basketbola izlasei pret Latviju nepalīdzēs NBA spēlētāji un viens no pirmās spēles līderiem
Zināms Nīderlandes basketbola izlases 14 basketbolistu saraksts, kas gatavosies 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas pirmās grupas kārtas noslēdzošajām spēlēm.
14 basketbolistu sastāvu, kas piedalīsies 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas F grupas pēdējā loga spēlēs pret Latviju un Poliju, paziņojusi Nīderlandes izlase.
Pret Latviju abām komandām duelis paredzēts jau rīt, 3. jūlijā, oranžajiem esot mājinieku statusā. Abu vienību pirmajā spēlē Rīgā pagājušā gada 28. novembrī uzvaru ar 86:78 izcīnīja Nīderlande.
No tā sastāva 14 basketbolistu rindās ir daži. Ar 17 punktiem pret Latviju par rezultatīvāko kļuva Neitans Kuta, kurš varētu spēlēt arī atbildes mačā. Pagājušo sezonu Kuta pavadīja Francijas pēc spēka otrajā līgā. Ierindā ir citi tās spēles rezultatīvākie - Keje van der Vūrsts de Vrīss (iemeta 16 punktus un atdeva astoņas piespēles), kā arī Dāvids Ngesāns (15 punkti). Ja paplašinātajā kandidātu sarakstā viņa vārds bija, tad 14 spēlētāju rindās vairs nav - šoreiz pret Latviju nespēles Roberta Blumberga komandas biedrs "Petkim Spor" Janīks Franke (13 punkti abu komandu pirmajā spēlē).
Šoreiz sastāvā ir Kejes brālis Boids van der Vūrsts de Vrīss, kurš ikdienā spēlē vietējās līgas komandā "Zwolle". NCAA pagājušo sezonu pavadījis uzbrucējs Emanuels Ugbo, kurš Vašingtonas štata universitātes komandā "Cougars" vidēji izcēlies ar 6,7 punktiem un 3,5 atlēkušajām bumbām. Citā NCAA komandā Dienvidillinoisas "Salukis" spēlējis Makss Pikars, kuram gan pieticīga statistika - 1,9 punkti un 2,1 atlēkusī bumba.
Pārējie izlases vīri spēlē pārsvarā vietējās līgas komandās. Jau iepriekš pēc paplašinātā kandidātu saraksta nosaukšanas bija zināms, ka Nīderlandei šajā logā nepalīdzēs Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vīri kā Kvintens Posts (pagājušajā sezonā 7,7 punkti un četras bumbas zem groziem), Malevai Lonss (pagājušajā sezonā 3,3 punkti un 2,1 bumba zem groziem), kā arī Tristens Enaruna (pagājušajā sezonā tikai deviņas spēles līgā). Nīderlandei jāiztiek arī bez Rodiona Kuruca komandas biedra Vitorijā Džesija Edvardsa un Rinka Masta, kurš pēc NCAA karjeras beigām mērķē nonākt NBA apritē.
Pirms jūlija loga spēlēm Nīderlandes izlase viesojās Ķīnā, kur aizvadīja pārbaudes turnīru. Ar 69:78 vienība zaudēja Austrālijai, bet ar 60:65 - Ķīnai. F grupā pēc četrām spēļu kārtām Nīderlande ar bilanci 2-2 ieņem otro vietu un strauji tuvojas nākamās kārtas sasniegšanai, kurā būs jāspēkojas pret Vāciju, Izraēlu un Horvātiju.
Nīderlandes izlases sastāvs spēlei pret Latviju:
Keje van der Vūrsts de Vrīss ("Buyukcekmece", Turcija), Leons Viljamss ("Zwolle", Nīderlande), Sanders Holanderss ("Alicante", Spānija), Marijns Ververss ("Limburg United", Nīderlande), Roels van Overbeks ("PrismaWorx", Nīderlande), Emanuels Ugbo (Vašingtonas štata universitāte, NCAA), Boids van der Vūrsts de Vrīss ("Zwolle", Nīderlande), Trojs Kēlers ("Heroes den Bosch", Nīderlande), Lūkass Kruithofs ("Leiden", Nīderlande), Kjelds Zuidema ("Donar", Nīderlande), Makss Pikārs (Dienvidilinoisas "Salukis", NCAA), Šakils Romblijs ("Bakken Bears", Dānija), Sems Hurmans ("Leiden", NBA), Neitans Kuta ("Orleans", Francija)