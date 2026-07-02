Stenlija kausa ieguvējs Andersens karjeru turpinās “Oilers” rindās
Dāņu vārtsargs Frederiks Andersens, kurš ar Karolīnas "Hurricanes" komandu aizvadītajā sezonā izcīnīja Nacionālās hokeja līgas (NHL) Stenlija kausu, karjeru turpinās Edmontonas "Oilers" rindās, vēsta līga.
Līgums ar 36 gadus veco vārtsargu noslēgts uz divām sezonām par kopējo summu 2,8 miljoni ASV dolāru (2,46 miljoni eiro).
Aizvadītās sezonas regulārajā čempionātā pieredzējušais vārtsargs laukumā devās 35 spēlēs, izcīnīja 16 uzvaras, atvairīja 87,4% metienu un vidēji vārtos ielaida 3,05 ripas, bet Stenlija kausā viņam 13 uzvaras 15 mačos, vidēji ielaisti 1,89 vārti, atvairīti 91,0% metienu un trīs "sausās" spēles.
Andersens NHL 13 sezonu laikā Anaheimas "Ducks", Toronto "Maple Leafs" un "Hurricanes" rindās aizvadījis 552 regulārā čempionāta spēles, kurās izcīnījis 324 uzvaras, atvairījis 91,3% metienu, vidēji ielaidis 2,59 vārtus un ticis pie 28 "sausajām" spēlēm. Savukārt 101 "play off" mačā dānim 59 uzvaras, vidēji 2,32 zaudēti vārti, atvairīti 91,3% metienu un astoņas "sausās" spēles.
"Oilers" arī paziņoja par līgumu parakstīšanu ar aizsargu Raienu Šeju uz četriem gadiem par kopējo summu 20 miljoni ASV dolāru (17,57 miljoni eiro) un līguma pagarināšanu uz vienu gadu ar uzbrucēju Kasperi Kapanenu par 2,6 miljoniem ASV dolāru (2,28 miljoni eiro).
29 gadus vecais Šejs iepriekšējās trīs sezonas pavadīja Pitsburgas "Penguins", pagājušajā sezonā 80 mačos izceļoties ar 35 (6+29) punktiem, bet Stenlija kausā sešās spēlēs tiekot pie vienas rezultatīvas piespēles. Savukārt Kapanens pagājušajā sezonā "Oilers" kreklā 41 spēlē tika pie 17 (8+9) punktiem, bet "play off" sešos mačos izcēlās vēl ar sešiem (4+2) punktiem.