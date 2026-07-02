Kas par sagadīšanos! Futbola fanu pūlī pacelts suns izrādās mēnesi pazudis ģimenes mīlulis
Meksikas futbola izlases uzvara Pasaules kausā kādai ģimenei kļuvusi par dubulti priecīgu notikumu — svinību laikā pūlī tika pamanīts viņu gandrīz mēnesi pazudušais suns.
Ale Garsijas sešus gadus vecā sunīte La Gorda bija pazudusi no ģimenes apkaimes Ciudad Victoria pilsētā Tamaulipas štatā. Saimniece sociālajos tīklos bija publicējusi fotogrāfijas un lūgumus palīdzēt atrast mīluli, taču ilgu laiku meklējumi bija nesekmīgi.
Viss mainījās pēc Meksikas izlases uzvaras ar 3:0 pār Čehiju. Garsija “Facebook” tiešraidē vēroja, kā fani ielās svin komandas panākumu, kad pēkšņi pūlī pamanīja neticamu skatu — kāds priecīgs līdzjutējs pacēla gaisā suni, kamēr apkārtējie gavilēja par Meksikas uzvaru.
Ģimene uzreiz atpazina La Gordu un steidzās uz svinību vietu. Tur pēc gandrīz mēnesi ilgas neziņas suns atkal nonāca mājās.
“Dzīve ir skaista. Meksika uzvarēja, un es pēc tik ilga laika atradu savu suni, pateicoties tiešraidei,” Garsija rakstīja “Facebook”. Viņa arī pateicās cilvēkiem par ziņām un norādīja, ka La Gorda jau ir mājās un drīzumā tiks aizvesta pie veterinārārsta.
Saimniece vēlāk šo brīdi raksturoja kā ļoti emocionālu, vienlaikus ar humoru piebilstot, ka sunīte acīmredzot “bija aizgājusi ballēties”, kamēr ģimene par viņu ļoti uztraucās.
Tikmēr Meksikai svinības turpinājās arī futbola laukumā — pēc uzvaras pār Ekvadoru izlase nodrošināja vietu Pasaules kausa astotdaļfinālā.