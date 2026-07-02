Mājiniece ASV mazākumā nosargā uzvaru un iekļūst Pasaules kausa astotdaļfinālā
Pasaules kausa (PK) finālturnīra astotdaļfinālu trešdien sasniedza viena no mājiniecēm ASV izlase, kas izslēgšanas spēļu pirmās kārtas mačā pieveica Bosnijas un Hercegovinas valstsvienību.
Amerikāņi uzvarēja ar 2:0 (1:0), PK izslēgšanas spēlēs svinot pirmo panākumu kopš 2002. gada.
Pirmā puslaika pēdējā minūtē mājiniekus vadībā izvirzīja Folarins Baloguns, bet otrā puslaika 16. minūtē viņš savu komandu atstāja mazākumā, nopelnot sarkano kartīti par rupju spēli.
Bosniešiem otrajā puslaikā bija liels pārsvars bumbas kontrolē, tomēr pārvērst vārtu guvumā viņi to nespēja. Tikmēr mājinieku pārsvaru mača 82. minūtē palielināja Maliks Tilmans, kurš ar soda sitienu no 17 metriem panāca beigu rezultātu 2:0.
ASV astotdaļfinālā spēlēs ar Beļģijas valstsvienību, kas trešdien "play off" pirmajā kārtā atspēlēja divu vārtu deficītu un ar 3:2 (0:1) papildlaikā pieveica Senegālu.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. Visas 48 izlases sadalītas 12 grupās pa četrām valstsvienībām. Izslēgšanas spēlēs iekļuva katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešo vietu ieguvējas.
Pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni.
2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā, kas norisinājās Katarā, par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.