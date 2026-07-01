Vājprāts Sietlā! Beļģija pēdējā mirklī atspēlējas no 0:2 un papildlaikā pieveic Senegālu
Beļģijas vīriešu futbola izlase trešdien Pasaules kausa izslēgšanas turnīra pirmās kārtas spēles pēdējās minūtēs atspēlēja divu vārtu deficītu un ar Juri Tīlemansa papildlaika beigās realizētu 11 metru soda sitienu iekļuva astotdaļfinālā.
Beļģijas un Senegālas mačs pamatlaikā noslēdzās neizšķirti 2:2 (0:1), bet papildlaikā ar 1:0 pārāki bija beļģi, kuri mačā uzvarēja ar 3:2.
Tīlemanss guva vārtus arī pamatlaikā, beļģu rindās izceļoties arī Romelu Lukaku. Senegālas izlasē vārtus guva Habibs Diarrā un Ismaila Sarrs.
Pirmā iespēja gūt vārtus bija senegāliešiem spēles 13. minūtē, kad Tibo Kurtā skartā bumba nonāca pa sitienam Sarram, kurš kritienā sita pa vārtiem, bet bumba atsitās pret stabu. Pēc 12 minūtēm, bumbai vēlreiz trāpot pa vārtu stabu, tā atlēca pie Diarrā, kurš bija nekļūdīgs - 1:0.
Otrā puslaika ievadā, 51. minūtē, pēc Musas Niahatē tālas un precīzas piespēles Sarrs nonāca sitiena pozīcijā pretī vārtiem un panāca 2:0 senegāliešu labā.
Kad līdz pamatlaika beigām bija palikušas nepilnas piecas minūtes, otrajā puslaikā uz maiņu nākušie futbolisti noorganizēja beļģiem pirmo vārtu guvumu. Pēc Tomā Menjē piespēles no labās puses bumbu tīklā sita Lukaku.
Trīs minūtes vēlāk pēc Leandro Trosāra centrējuma Tīlemanss ar galvu sita bumbu vārtos un panāca 2:2, izgājienā kļūdoties Senegālas vārtsargam Morī Diāvam.
Papildlaikā tuvu vārtu guvumam bija Dodi Lukebakio, kurš spēles 117. minūtē ar bumbu trāpīja pa vārtu pārliktni. Tiesa, tā paša uzbrukuma epizodē pēc VAR iesaistes tika konstatēts, ka Lamins Kamarā soda laukumā pārkāpis noteikumus pret Tīlemansu, tādējādi uz Senegālas vārtiem tika nozīmēts 11 metru soda sitiens.
Papildlaika kompensācijas laika piektajā minūtē izpildīto 11 metru soda sitienu Tīlemanss realizēja un nodrošināja beļģiem uzvaru. Pēdējās sekundēs Pape Matars Sarrs izpildīja tuvu soda sitienu, taču viņa sistā bumba lidoja pāri vārtiem.
Beļģija astotdaļfinālā spēlēs ar ASV vai Bosniju un Hercegovinu.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. Visas 48 izlases sadalītas 12 grupās pa četrām valstsvienībām. Izslēgšanas spēlēs iekļuva katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešo vietu ieguvējas.
Pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni.
2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā, kas norisinājās Katarā, par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.