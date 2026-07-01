Bļugera "Maple Leafs" pievienojas divkārtējais NHL labākais vārtsargs Bobrovskis
Nacionālās hokeja līgas (NHL) komanda Toronto "Maple Leafs", kas trešdien noslēdza līgumu ar latviešu uzbrucēju Teodoru Bļugeru, piesaistījusi arī divreiz par līgas labāko vārtsargu atzīto Sergeju Bobrovski.
"Maple Leafs" ar 37 gadus veco Bobrovski noslēgs trīs gadu līgumu par 21 miljonu ASV dolāru.
Pirms tam spēlējot Floridas "Panthers" komandā, Bobrovskis iepriekšējā sezonā vidēji mačā ielaida 3,07 ripas un atvairīja 87,7% metienu. Tikai otro reizi karjerā viņš sezonā neitralizēja mazāk par 90% metienu.
"Panthers" komandā Bobrovskis pavadīja pēdējās septiņas sezonas, 2024. un 2025. gadā izcīnot Stenlija kausu.
Pārstāvot Kolumbusas "Blue Jackets", Bobrovskis 2013. un 2017. gadā tika atzīts par NHL labāko vārtsargu. Pirms tam viņš spēlēja Filadelfijas "Flyers", kas Bobrovski piesaistīja kā NHL nedraftētu hokejistu.
Tāpat "Maple Leafs" sastāvam pievienoja vēl vienu centra uzbrucēju, noslēdzot divu gadu līgumu ar Džeku Rosloviku par astoņiem miljoniem ASV dolāru.
29 gadus vecais Rosloviks iepriekšējā sezonā Edmontonas "Oilers" rindās 69 spēlēs guva 21 vārtus un atdeva 15 rezultatīvas piespēles. NHL viņš spēlējis arī Vinipegas "Jets", "Blue Jackets", Ņujorkas "Rangers" un Karolīnas "Hurricanes" komandās.