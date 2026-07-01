Eduards Tralmaks debitēs NHL Edmontonas "Oilers" sastāvā
Latvijas uzbrucējs Eduards Tralmaks parakstījis līgumu ar Nacionālās hokeja līgas (NHL) komandu Edmontonas "Oilers", vēsta klubs. "Oilers" ar 29 gadus veco Tralmaku noslēgusi divvirziena līgumu uz vienu sezonu par 850 000 ASV dolāru.
Pirms tam Detroitas "Red Wings" paspārnē bijušais Tralmaks bija brīvā aģenta statusā.
Aizvadītajā NHL sezonā "Red Wings" Tralmaku izsauca no fārmkluba, taču pie debijas NHL viņš netika. Amerikas Hokeja līgas (AHL) komandā Grenrepidsas "Griffins" Tralmaks iepriekšējā sezonā 64 mačos guva 26 vārtus, atdeva 16 rezultatīvas piespēles un iekrāja pozitīvu lietderības koeficientu +29.
Nenoslēdzot līgumu Ziemeļamerikā, Tralmaks, visticamāk, atgrieztos Čehijas čempionātā.
Pirms tam divas sezonas Tralmaks pavadīja Čehijas augstākajā līgā, pārstāvot Kladno "Rytirzi". 2024./2025. gada sezonā viņš 48 mačos iekrāja 51 punktu (23+28) un bija ekstralīgas pamatturnīra rezultatīvākais spēlētājs.
Pirms pievienošanās Čehijas klubam Tralmaks bija Bostonas "Bruins" paspārnē, AHL spēlējot Providensas "Bruins" rindās. Ziemeļamerikā otrajā spēcīgākajā līgā viņam 87 pamatturnīra mačos bija 41 punkts (22+19).
Pirms tam Tralmaks četrus gadus spēlēja Nacionālajā koledžu sporta asociācijā (NCAA), kur pārstāvēja Meinas Universitāti. Vēl četras sezonas uzbrucējs spēlēja ASV junioru līgās.