Graudiņa/Ēbere pārliecinoši sāk Gštādes "Elite 16" pamatturnīru
Līva Ēbere un Tīna Graudiņa (foto: Ieva Leiniša / LETA / Scanpix / AFP; kolāža: jauns.lv)
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Graudiņa/Ēbere pārliecinoši sāk Gštādes "Elite 16" pamatturnīru

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Latvijas pludmales volejbolistes Tīna Graudiņa un Līva Ēbere trešdien Šveicē izcīnīja uzvaru profesionālās pludmales volejbola tūres (BPT) Gštādes "Elite 16" turnīra pamatsacensību pirmajā mačā.

Graudiņa/Ēbere pārliecinoši sāk Gštādes "Elite 16"...

Graudiņa/Ēbere, kuras izsētas ar 18. numuru, F grupas pirmajā spēlē ar 2-0 (24:22, 21:16) pārspēja nīderlandietes Kaisu Stamu/Raisu Šonu (7.).

Kvalifikācijā Graudiņa/Ēbere ar 2-0 (21:16, 21:15) pieveica amerikānietes Molliju Filipsu un Ebiju van Vinklu (13.) un iekļuva pamatturnīrā.

Uzvaru pamatturnīra pirmajā spēlē izcīnīja arī Mārtiņš Pļaviņš un Kristians Fokerots.

Turnīrs Šveicē beigsies svētdien.

"Pro Beach Tour" rangā pirmās ir "Elite 16" sacensības, otrās - "Challenge", trešās - "Futures" sacensības.

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Mārtiņš PļaviņšKristians FokerotsTīna GraudiņaPludmales volejbols

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