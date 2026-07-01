Stjuarts Skiners aizvadītajā sezonā bija Artūra Šilova konkurents Pitsburgas "Penguins" vārtos.
Hokejs
Vakar 23:36
Artūra Šilova konkurents Skiners pārceļas uz Vinipegas "Jets"
Sākoties Nacionālās hokeja līgas (NHL) brīvo aģentu tirgum, vārtsargs Stjuarts Skiners, kurš kopā ar Artūru Šilovu aizvadītajā sezonā bija Pitsburgas "Penguins" galvenie divi vārtsargi, pievienojies Vinipegas "Jets".
Skiners kļuva par neierobežoti brīvo aģentu un ar "Jets" noslēdzis divu gadu līgumu ar kopējo vērtību 7,5 miljoni ASV dolāru. Skinera nonākšana "Jets" gan nenozīmē, ka Konors Helebaiks tiktu aizmainīts uz citu komandu.
Iepriekšējā sezonā Skiners, pārstāvot Edmontonas "Oilers" un pēc tam "Penguins", 49 mačos izcīnīja 23 uzvaras, atvairīja 88,8% metienu un vidēji ielaida vārtos 2,92 ripas. Stenlija kausa pēdējās spēlēs vārtu drošība tika uzticēta Šilovam, taču komandai neizdevās izglābties no zaudējuma pirmajā kārtā, kuru "Penguins" sāka ar trīs zaudējumiem.
Ar Skineru vārtos "Oilers" iepriekšējās divas sezonas spēlēja Stenlija kausa finālsērijās un abās zaudēja Floridas "Panthers".