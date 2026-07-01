Stenlija kausa ieguvējs Teodors Bļugers pārceļas uz Toronto, noslēdzot līgumu ar "Maple Leafs"
Latvijas uzbrucējs Teodors Bļugers noslēdzis līgumu ar Nacionālās hokeja līgas (NHL) komandu Toronto "Maple Leafs".
Bļugers ar Toronto komandu noslēdzis divu gadu līgumu ar lielāko algu karjerā - 2,5 miljoniem ASV dolāru sezonā.
Iepriekš Vankūveras "Canucks" pārstāvējušais Bļugers bija neierobežoti brīvā aģenta statusā.
Centra uzbrucējs Bļugers Vankūveras komandā pavadīja iepriekšējās trīs sezonas, pēdējā no tām 35 mačos gūstot 17 punktus (8+9).
Pirms pievienošanās "Canucks" vienībai Bļugers 2023. gadā Vegasas "Golden Knights" sastāvā kļuva par Stenlija kausa čempionu. Karjeras pirmās četrarpus sezonas NHL viņš pārstāvēja Pitsburgas "Penguins".
NHL regulārajā čempionātā viņš laukumā devies 453 mačos, kuros guvis 169 punktus (58+111), kā arī iekrājis pozitīvu lietderību +7. Stenlija kausā viņam 37 cīņās ir seši punkti (2+4).
Pirms debijas NHL viņš pārstāvēja Amerikas Hokeja līgas (AHL) vienību Vilksbāres/Skrentonas "Penguins". Savukārt pirms profesionāļa karjeras viņš četras sezonas spēlēja Minesotas štata universitātes komandā "Mavericks", piedaloties Nacionālās koledžu sporta asociācijas (NCAA) čempionātā.
Bļugeru 2012. gadā "Penguins" komanda izvēlējās NHL drafta otrajā kārtā ar 52. numuru.