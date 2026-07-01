"Super Nova" futbolisti viesos salauž "Tukums 2000" pretestību
"Super Nova" komanda trešdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 21. kārtas noslēgumā viesos ar rezultātu 2:1 (1:1) pārspēja "Tukums 2000" vienību. "Super Nova" komandai vārtus guva Valerijs Lizunovs un Kristers Skadmanis, bet tukumniekiem izcēlās Maksims Derkačs.
Mača 37. minūtē pēc Bogdana Samoilova piespēles Derkačs no kreisās puses ieskrēja soda laukumā un raidīja bumbu vārtos. Mazliet vēlāk Lizunovs nopelnīja iespēju izpildīt 11 metru soda sitienu un pirmā puslaika kompensācijas laika otrajā minūtē panāca 1:1.
Otrā puslaika trešajā minūtē viesi pārņēma vadību - pēc Alena Grikova sitiena bumba rikošetā no Skadmaņa nonāca Tukuma komandas vārtos.
Pirmdien "Riga" viesos ar 2:0 pārspēja "Auda", "Jelgava" savā laukumā ar tādu pašu rezultātu apspēlēja "Grobiņu", bet otrdien RFS mājās ar 3:1 guva panākumu pār "Daugavpili" un "Liepāja" savā laukumā ar 4:0 sagrāva "Ogre United".
RFS ar 55 punktiem 21 spēlē ir pirmajā vietā, "Riga" ir 52 punkti, bet "Auda" ar 39 punktiem noslēdz labāko trijnieku. "Liepājai" ir 28 punkti, "Jelgava" izcīnījusi 25 punktus, "Daugavpilij" un "Super Nova" komandai ir pa 24 punktiem, "Tukums 2000" guvusi 17 punktus, "Grobiņai" ir 17 punkti 21 spēlē, bet "Ogre United" ir desmit punkti.
2026. gada sezonā čempionāts tiek aizvadīts četros apļos, 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Pēdējā kārta ir paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.