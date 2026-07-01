Harijs Keins izglābj Angliju no kaunpilna zaudējuma Kongo DR, astotdaļfinālā to gaidīs Meksika ar savu fanu vētrainu atbalstu
Harijam Keinam gūstot divus vārtus otrā puslaika otrajā pusē, Anglijas vīriešu futbola izlase trešdien Pasaules kausa finālturnīra izslēgšanas turnīra pirmās kārtas spēlē ar 2:1 (0:1) pārspēja Kongo Demokrātisko Republiku.
Keins Pasaules kausa finālturnīros guvis 13 vārtus, kas ir tikpat, cik savulaik iespēja francūzis Žists Fonteins un par vieniem vairāk nekā Pelē. Keins ar Fonteinu dala sesto vietu visu laiku labāko vārtu guvēju sarakstā, kurā pirmās divas vietas ar 19 un 18 precīziem sitieniem ieņem šo meistarsacīkšu dalībnieki argentīnietis Lionels Mesi un francūzis Kilians Mbapē.
Kongo DR izlasei vārtus guva Braiens Sipenga.
Anglijas futbolisti astotdaļfinālā tiksies ar Meksiku, kas "play off" pirmajā mačā ar 2:0 pārspēja Ekvadoru. Ceturtdaļfinālā šīs spēles uzvarētāju gaida pieckārtējā čempione Brazīlija vai Norvēģija.
Spēles septītajā minūtē Kongo DR futbolisti pārsteidza mača favorīti Angliju, izvirzoties vadībā. Pēc Šansela Mebambas piespēles soda laukumā Sipenga no kreisās puses izpildīja sitienu un pārspēja Džordanu Pikfordu.
Angļi pirmo sitienu vārtu rāmī izdarīja tikai 30. minūtē. Iepriekšējo 60 gadu laikā Anglijas futbolisti Pasaules kausā nebija veikuši tik vēlu pirmo uzbrukumu vārtiem.
Tuvāk spēles otrajiem vārtiem bija Kongo futbolisti - Joanē Visa no tuvas distances izdarīja sitienu pa vārtiem, bumbai trāpot pa stabu. Kompensācijas laikā pēc Džūda Belingema sitiena Lionels Mpasī ar veiklu kustību glāba komandu no zaudētiem vārtiem, tāpat Kongo vārtsargs liedza vārtu guvumu Keinam.
Otrā puslaika ievadā Markuss Rešfords ar bīstamu sitienu apdraudēja vārtus, bet 1:1 angļi panāca vien 75. minūtē, kad pēc Entonija Gordona piespēles bumbu ar galvu vārtos raidīja Keins.
Mača 86. minūtē pēc saspēles ar Gordonu Keins guva otros vārtus mačā un pirmo reizi spēlē nodrošināja Anglijas futbolistiem vadību.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. Visas 48 izlases sadalītas 12 grupās pa četrām valstsvienībām. Izslēgšanas spēlēs iekļuva katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešo vietu ieguvējas.
Pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni.
2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā, kas norisinājās Katarā, par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.