Dario Šits nākamo sezonu sāks īrē Nīderlandes otrās līgas komandā "Dordrecht"
Latvijas futbola izlases uzbrucējs Dario Šits nākamo sezonu sāks īrē Nīderlandes pēc spēka otrās līgas komandā "Dordrecht", informē klubs. 22 gadus vecais latvietis pieder Itālijas klubam "Parma", taču "Dordrecht" būs iespēja izpirkt latvieša līgumu.
Iepriekšējo sezonu Šits aizvadīja Madrides "Atletico" otrajā komandā, kas spēlē Spānijas pēc spēka trešajā līgā. Savainojumu un veselības problēmu dēļ viņš piedalījās tikai 20 mačos, lielākoties spēļu nogalēs.
Pirms tam Šits tika izīrēts Nīderlandes pēc spēka otrās līgas komandai "Helmond", kuras rindās viņš 20 spēlēs izcēlās ar sešiem gūtiem vārtiem un trim rezultatīvām piespēlēm. Sezonas izskaņu latvietis izlaida ceļgala savainojuma dēļ.
2023. gada septembrī Šits, kurš tobrīd tika izīrēts Itālijas C sērijas klubam Ferrāras SPAL, jau pirmās kārtas mačā sarāva ceļgala krusteniskās saites un izlaida atlikušo sezonas daļu.
Parmas komandai Šits pievienojās 2021. gadā no "Metta" un B sērijā divu sezonu laikā aizvadīja piecas spēles, ar precīziem sitieniem neizceļoties. Vēl vienu spēli latvietis aizvadīja Itālijas kausa izcīņā, bet pārsvarā laukumā devās U-19 komandas sastāvā "Primavera 2 A" čempionātā.
Latvijas pieaugušo izlasē Šits 12 spēlēs guvis divus vārtus. Uzbrucējs pārstāvējis arī visu vecumu Latvijas jauniešu izlases.
"Dordrecht" iepriekšējā sezonā ieņēma desmito vietu Nīderlandes pēc spēka otrajā divīzijā.