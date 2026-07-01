Sandis Vilmanis paliks "Panthers" rindās, pagarināts viņa līgums
Nacionālās hokeja līgas (NHL) komanda Floridas "Panthers" uz diviem gadiem pagarinājusi līgumu ar latviešu uzbrucēju Sandi Vilmani, vēsta klubs. Jaunais divvirzienu līgums stāsies spēkā ar 2027./2028. gada sezonu.
Aizvadītajā sezonā 22 gadus vecais latvietis debitēja NHL, kur 19 mačos guva trīs vārtus un atdeva divas rezultatīvas piespēles. Amerikas Hokeja līgā (AHL) viņam Šarlotas "Checkers" sastāvā 48 spēlēs bija 38 punkti (17+21) un pozitīvs lietderības koeficients +17, šajos rādītājos komandā ieņemot attiecīgi trešo un pirmo vietu.
"Panthers" uz Vilmani tiesības ieguva 2022. gada NHL draftā. Vilmanis tika izraudzīts piektajā kārtā ar kopējo 157.numuru.
Pirms nonākšanas AHL komandā "Checkers" viņš spēlēja Ontārio Hokeja līgā (OHL). Savukārt pirms došanās uz Ziemeļameriku Vilmanis iepriekš bija Zviedrijas kluba "Luleo" paspārnē. Daļu no 2020./2021. gada sezonas viņš pavadīja Krievijas Jaunatnes hokeja līgas (MHL) komandā "Rīga".
Vilmanis šogad pārstāvēja Latvijas izlasi olimpiskajās spēlēs un pasaules čempionātā.