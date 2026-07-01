Ieva Melle
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Šodien 20:12
Parasportiste Ieva Melle pasaules ranga turnīrā loka šaušanā iekļūst ceturtdaļfinālā
Latvijas parasportiste Ieva Melle trešdien Nove Mesto pasaules ranga turnīrā loka šaušanā sasniedza ceturtdaļfinālu sacensībās ar rekursīvo loku.
Melle, kura kvalifikācijā sašāva 563 punktus un 20 sportistu konkurencē bija ceturtā, astotdaļfinālā ar 6-2 pārspēja ukrainieti Annu Ševčenko. Ceturtdaļfinālā viņas pretiniece būs brazīliete Fabiola Dergovica.
Iepriekš W1 klasē Toms Jankovskis ar 616 punktiem ieņēma 15. vietu 23 sportistu konkurencē. Viņš ceturtdien izslēgšanas cīņu pirmajā kārtā tiksies ar Izraēlas pārstāvi Dmitriju Bezbožniju.
Latviju sacensībās Čehijā pārstāv arī Jānis Kants, kurš kvalifikācijas sacensībās ar rekursīvo loku ar 519 punktiem ierindojās 33. pozīcijā 39 sportistu konkurencē. Viņš izslēgšanas cīņu pirmajā kārtā trešdien ar 5-6 zaudēja polim Marcinam Hmilevskim.
Sacensības, kurās startē 177 parasportisti no 30 valstīm, Nove Mesto beigsies sestdien.