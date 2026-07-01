Zībarta trenētā Polijas eksčempione "Gdynia" iestieg finanšu purvā un pārtrauc dalību valsts čempionātā
Latvijas trenera Mārtiņa Zībarta vadītā komanda "Gdynia" finansiālu iemeslu dēļ ir pārtraukusi dalību Polijas čempionātā, otrdien pavēstīja Polijas Sieviešu basketbola līga (BLK).
To już jest koniec ❌❌❌ VBW Gdynia bez koszykówki! ⤵️— koszykowkakobiet.pl | womenbasketball.eu (@RedakcjaKK) June 30, 2026
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"Dziś dowiedziałem się, że VBW Gdynia nie zagra w przyszłym sezonie. To dla mnie bolesne i niesamowicie rozczarowujące" - Martins Zibarts#kkpl #womenbasketball
fot. FIBA pic.twitter.com/NhTTpolFPu
BLK ziņo, ka jau vairākas nedēļas bija zināms, ka "Gdynia" nepiedalīsies nākamās sezonas BLK čempionātā.
"Tagad tas ir oficiāli," teikts paziņojumā. "Pirmo reizi kopš 1962./1963. gada sezonas augstākajā divīzijā nebūs nevienas Gdiņas komandas."
"Lēmums pārtraukt kluba dalību sacensībās bija ļoti grūts, bet šādā situācijā neizbēgams," saka kluba prezidents Boguslavs Vitkovskis. "Es galvenokārt biju atbildīgs par budžeta nodrošināšanu, tāpēc tagad man ir jānodrošina uzņēmuma attīstība, jāatgriež tas uz kājām, un tas varētu ietekmēt kluba darbību turpmākajos gados."
2024./2025. gada sezonā "Gdynia" vēlreiz uzvarēja Polijas čempionātā un nodrošināja vietu Eirolīgā.
2025./2026. gada sezonā "Gdynia" Polijas čempionāta pamatturnīrā ieņēma astoto vietu 12 komandu čempionātā, bet "play-off" turnīrā cieta zaudējumu ceturtdaļfinālā.
Eirolīgā ar sešiem zaudējumiem sešās spēlēs komanda četru vienību grupā ieņēma pēdējo vietu un turpināja sezonu Eirokausā, kur cieta zaudējumu "play-off" pirmajā kārtā.
Vitkovskis neveiksmes skaidro ar zaudējumiem sezonas ievadā un organizatoriskām problēmām, jo trenera Zībarta rīcībā bija ierobežots spēlētāju skaits.
"Decembrī tās bija sešas spēlētājas, bet vissvarīgākais faktors nebija viņu skaits, bet gan veselības stāvoklis," norāda Vitkovskis. "Galu galā komandai izdevās Polijas čempionāta regulāro sezonu pabeigt astotajā vietā, sezonu noslēdzot izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā."
"Decembrī mums no pirmās komandas bija palikušas tikai sešas spēlētājas, kuras mums bija jālaiž laukumā. Godīgi sakot, es ļoti uztraucos par viņu veselību," saka Zībarts. "Tobrīd mani visvairāk uztrauca traumas, jo spēlētājas jau bija ļoti nogurušas, bet viņām tomēr katrā mačā bija jācīnās no visa spēka."
"Es viņām ļoti godīgi teicu: "Ja jums ir nepieciešamas maiņas, vienkārši sakiet man," saka Latvijas speciālists.
Komanda šosezon netiks pieteikta sacensībām, un iepriekšējās sezonas spēlētājas jau ir parakstījušas jaunus līgumus ar citām komandām.
""Gdynia" nepiedalīsies sacensībās. Pats klubs kā akciju sabiedrība veiks pārstrukturēšanas plānu, lai sakārtotu organizatoriskus jautājumus un sagatavotu plānus turpmākai darbībai," par kluba turpmāko likteni saka Vitkovskis.
Viņš norāda, ka klubs pastāvēs, taču tam ir nepieciešama reorganizācija, un ir jānokārto parādi.
"Lēmums par kluba atsaukšanu no sacensībām bija grūts, taču pašreizējā situācijā tas bija neizbēgams," saka kluba prezidents.
"Šī ir bijusi grūtākā sezona manā profesionālajā karjerā," saka Zībarts, norādot, ka spēlētājas nepārtraukti mainījās. "No paša sākuma mēs gaidījām cīņu par Polijas līgas čempiona titulu, bet tā vietā cīnījāmies par izdzīvošanu un neticamu vietu izslēgšanas spēlēs."
"Gdynia" ir 1946. gadā dibinātās Gdaņskas "Spojnia" mantiniece. 20. gadsimta 90. gados komanda tika pārcelta no Gdaņskas uz Gdiņu.
"Gdynia" 14 reizes ir kļuvusi par Polijas čempioni, 12 reizes finišējusi otrā un trīsreiz izcīnījusi bronzas medaļas. Kluba kontā ir arī desmit reizes izcīnīts Polijas kauss, 2007. gadā uzvara Polijas Superkausā.
2002. gadā komanda uzvarēja Klubu pasaules čempionātā, bet divas reizes finišēja otrā Eirolīgā.