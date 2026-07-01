Pļaviņš/Fokerots ar grūtu uzvaru sāk Gštādes "Elite 16" turnīru
Latvijas pludmales volejbolisti Mārtiņš Pļaviņš un Kristians Fokerots trešdien Šveicē svinēja uzvaru pirmajā profesionālās pludmales volejbola tūres (BPT) Gštādes "Elite 16" turnīra mačā.
Ar otro numuru izsētais Latvijas duets Mārtiņš Pļaviņš un Kristians Fokerots ar 2-0 (23:21, 21:17) pieveica kvalifikāciju pārvarējušo Beļģijas duetu Jope van Langendonks/Kians Verkauterens (23.).
Latvieši bija pārāki uzbrukumā (24:23), blokā (4:0), kā arī mazāk kļūdījās (12:13), bet ar servi abi pāri guva trīs punktus.
Fokerots guva 16 punktus. 14 uzbrukumos viņš sakrāja desmit punktus, trīsreiz kļūdoties. Blokā viņš guva četrus punktus, ar 16 servēm - divus punktus, piecreiz kļūdoties. kā arī iztika bez kļūdām sešām servju uzņemšanas reizēs un trīsreiz nospēlēja aizsardzībā.
Pļaviņš guva 15 punktus, 25 uzbrukumos gūstot 14 punktus un vienreiz kļūdoties. Viņš blokā vienreiz aizķēra bumbu, bet ar 17 servēm guva punktu, divreiz kļūdoties. Pļaviņš ne reizi nekļūdījās 24 pretinieku servju uzņemšanās, kā arī septiņreiz nospēlēja bumbu aizsardzībā.
Pretiniekiem Verkauterens no 14 punktiem uzbrukumā guva 11 un ar servi - trīs punktus, bet van Langendonks visus 12 punktus guva uzbrukumā.
Ceturtdien latvieši tiksies ar turnīra 14. pāri no Itālijas Samuele Kotafava/Džanluka dal Korso un brazīliešiem Renatu Limu un Andrē Lojolu (11.).
Jau ziņots, ka sieviešu turnīrā kvalifikācijā ar ceturto numuru izsētais Latvijas pāris Tīna Graudiņa/Līva Ēbere ar 2-0 (21:16, 21:15) pieveica amerikānietes Molliju Filipsu un Ebiju van Vinklu (13.).
Turnīrs Šveicē beigsies svētdien.
"Pro Beach Tour" rangā pirmās ir "Elite 16" sacensības, otrās - "Challenge", trešās - "Futures" sacensības.