Ghetto Games atgriežas Bauskā - 5. jūlijā Rātslaukumā pulcēsies ielu sporta entuziasti no visas Latvijas
Sestdien, 5. jūlijā, Bauskas Rātslaukumā norisināsies viens no vasaras gaidītākajiem ielu sporta notikumiem - Ghetto Games Bauska, kas šogad notiks sadarbībā ar Balticovo un būs daļa no Bauskas jauniešu festivāla "Starts".
Pasākums jau vairākus gadus pulcē simtiem aktīvu dalībnieku un skatītāju, kļūstot par nozīmīgu vasaras sporta tradīciju Bauskā.
Ghetto Fight programmā paredzētas 25 MMA cīņas. Par Grand Prix čempiona jostu bērnu grupā līdz 12 gadu vecumam cīnīsies Bauskas pārstāvis Markuss Aukštikalnis (BCSK). Savukārt vakara kulminācijā, fināla noslēdzošajā cīņā par čempiones jostu, ringā tiksies Ariana Terehova (Sev Arch) un mājiniece Andine Bajare (BCSK), solot skatītājiem aizraujošu cīņu par titulu.
"Lai uzvarētu sportā, nepietiek tikai ar talantu - vajadzīga enerģija, neatlaidība un laba komanda. Mēs Balticovo zinām arī slepeno ieroci - tas ir olu spēks! Tāpēc ar prieku atbalstām Ghetto Games un visus jauniešus, kuri izvēlas kustēties, sacensties un pavadīt vasaru aktīvi. Ceram, ka Bauskā netrūks ne sportiska azarta, ne draudzības," norāda AS "Balticovo" komunikācijas un attīstības vadītājs Toms Auškāps.
Visas dienas garumā norisināsies Ghetto Basket un Ghetto Football 3 pret 3 turnīri, kuros spēkiem mērosies komandas vecuma grupās U12, U14, U16 un 17+. Savukārt pēcpusdienā skatītājus priecēs Ghetto Fight cīņas, kas ik gadu pulcē kuplu interesentu loku un rada īpašu atmosfēru pašā pilsētas centrā.
Dalībnieku reģistrācija notiks no plkst. 11.00 līdz 12.00, iepriekš piesakoties Ghetto Games aplikācijā. Pasākuma oficiālā atklāšana paredzēta plkst. 12.00, pēc kuras sāksies Ghetto Basket un Ghetto Football turnīri. No plkst. 14.00 līdz 18.00 norisināsies Ghetto Fight cīņas.
Pasākuma programma:
• 11.00 -12.00 – dalībnieku reģistrācija (iepriekš piesakoties Ghetto Games aplikācijā);
• 12.00 - Ghetto Games Bauska oficiālā atklāšana;
• 12.00 - 18.00 – Ghetto Basket un Ghetto Football turnīri;
• 14.00 - 18.00 – Ghetto Fight cīņas.
Sacensības notiks Bauskas Rātslaukumā, un dalībnieki aicināti startēt šādās vecuma grupās:
• Ghetto Football: U12, U14, U16 un 17+;
• Ghetto Basket: U12, U14, U16 un 17+.
Dalība pasākumā un sacensībās Bauskas novada jauniešiem ir bez maksas, savukārt skatītājiem ieeja ir brīva.
Organizatori aicina ikvienu – gan sportot gribētājus, gan līdzjutējus - kļūt par daļu no Bauskas jauniešu festivāla "Starts" un izbaudīt dienu, kurā ielu sports, enerģija un kopā būšana piepildīs Bauskas Rātslaukumu. Festivāla “Starts” ietvaros, paralēli sporta aktivitātēm apmeklētāji varēs izmēģināt sienu kāpšanu, piedalīties sapņu ķērāju meistarklasē, podkāstu ierakstīšanas aktivitātēs, spēlēs un izaicinājumu stacijās ar balvām. Aktivitātes piedāvās Bauskas novada jauniešu biedrības, Jauniešu dome un biedrība “Piedzīvojumu gars”. Plkst. 19:00 Rātslaukumā uzstāsies Rolands ČĒ.