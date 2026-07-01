Aļona Ostapenko pārliecinoši iekļūst Vimbldonas trešajā kārtā, kur var spēkoties pret ranga līderi Sabaļenku
Latvijas tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko trešdien Londonā viegli iekļuva Vimbldonas čempionāta trešajā kārtā.
Ostapenko, kas WTA rangā atrodas 31. vietā ar 6-2, 6-0 uzvarēja Horvātijas tenisisti Antoniju Ružiču (WTA 61.). Abas tenisistes kortā tikās pirmo reizi.
Spēli ar "sausā" uzvarētu savas serves geimu sāka Ostapenko, uzvarot pirmos četrus geimus. Piekto geimu, pašai servējot, viņa zaudēja, taču astotajā geimā ar pirmo no divām setbumbām tika sasniegta uzvara ar 6-2. Arī otro setu Latvijas pirmā rakete sāka ar servi, uzvarot sešus geimus pēc kārtas un tajos pretiniecei uzvarot vien desmit izspēlēs.
Ostapenko guva vairāk punktu ar "eisiem (8:0), taču pieļāva vairāk dubultkļūdu (5:0). Viņai izdevās punktā pārvērst 75% (6/8) breikbumbu, pretiniecei to spējot 17% (1/6) gadījumos. Britu tenisiste biežāk trāpīja laukumā pirmo servi (71% (27/38) pret 55% (26/47) Latvijas tenisistei, taču punktus procentuāli vairāk guva Latvijas pirmā rakete - 81% (21/26) salīdzinājumā ar Ružičas 30% (8/27). Ostapenko guva punktu visās 11 reizēs, izejot pie tīkla, bet pretiniecei bija rezultatīvs viena no diviem šādām epizodēm. Ostapenko bija vairāk uzvarētu kombināciju (34:4) un vairāk nepiespiesto kļūdu (10:1). Visā mačā Ostapenko uzvarēja 57 no 85 izspēlēm.
Latvijas tenisiste pirmajā kārtā ar 6-3, 3-6, 6-4 pārspēja anglieti Herietu Dārtu, kura pasaules rangā ieņem 151. vietu un dalībai turnīrā bija saņēmusi rīkotāju īpašo ielūgumu jeb "wild card". Ružiča pirmajā kārtā ar 6-3, 3-6, 6-3 pārspēja Latvijas otro raketi Darju Semeņistaju (WTA 104.), kura pēc zaudējuma kvalifikācijas izšķirošajā kārtā pamatturnīrā startēja kā "laimīgā zaudētāja".
29 gadus vecā Ostapenko Vimbldonas čempionātā spēlē 11. reizi. Viņas labākais sasniegums šajā turnīrā ir pusfināls 2018. gadā, bet vēl divas reizes Ostapenko ir spēlējusi ceturtdaļfinālā (2017. un 2024. gadā). Pērn Latvijas labākā tenisiste zaudēja pirmajā kārtā. Ružiča Vimbldonas čempionāta pamatsacensībās startē pirmo reizi karjerā. Iepriekšējos divos gados viņa nepārvarēja kvalifikāciju.
Uzvarētāja trešajā kārtā tiksies ar ranga līderi baltkrievieti Arinu Sabaļenku vai amerikānieti Makartniju Kesleri (WTA 57.). Abām tenisistēm spēle paredzēta šodien, un jau drīz būs zināma Ostapenko pretiniece. Ostapenko kopā ar amerikānieti Sofiju Keninu startēs arī dubultspēļu turnīrā. Ar astoto numuru izsētais pāris pirmajā cīņā tiksies ar internacionālo duetu Nikola Bartuņkova (Čehija)/Aleksandra Eala (Filipīnas).
Vimbldonas čempionāts ir sezonas trešais "Grand Slam" turnīrs, kurā tiek spēlēts zāles seguma kortos.