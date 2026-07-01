Kārtējais trenera skalps pēc izstāšanās no Pasaules kausa. Amatu pamet Ekvadoras stūrmanis
Pēc zaudējuma Pasaules kausa finālturnīra izslēgšanas spēļu sacensību pirmajā kārtā Meksikas izlasei par atkāpšanos no amata paziņoja Ekvadoras valstsvienības galvenais treneris Sebastjans Bekasese.
Jau vēstīts, ka Ekvadoras izlase cīņā par astotdaļfinālu ar 0:2 (0:2) piekāpās vienai no turnīra mājiniecēm Meksikas valstsvienībai. "Svarīgi ir rezultāti," pēc zaudējuma sacīja 45 gadus vecais argentīniešu speciālists. "Šodien man jāsaka ardievas lieliskajai, brīnišķīgajai ģimenei [Ekvadoras izlasei]."
Bekasese par Ekvadoras izlases galveno treneri kļuva 2024. augustā, un viņa vadībā valstsvienība sasniedza PK finālturnīru, kura pirmajā mačā ar 0:1 zaudēja Kotdivuārai, tad spēlēja 0:0 ar Kirasao, bet trešajā mačā ar 2:1 uzvarēja Vāciju. "Manuprāt, mēs atstājam aiz sevis paliekošu mantojumu," atvadoties no valstsvienības, sacīja galvenais treneris. "Tas bija brīnišķīgs piedzīvojums ar rūgteni saldām beigām." Ekvadoru uzvarējusī Meksikas izlase cīņā par vietu ceturtdaļfinālā tiksies ar Anglijas vai Kongo Demokrātiskās Republikas izlasi.
Jau vēstīts, ka pēc zaudējuma Marokas futbolistiem finālturnīra izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā otrdien no amata atkāpās arī Nīderlandes izlases galvenais treneris Ronalds Kūmans. Pasaules kausa ievadā treneri ātri atlaida vāji to aizvadījusī Tunisija, un tāpat treneris tika atlaists Dienvidkorejā. Visdrīzāk Urugvajas izlasē pēdējo spēli aizvadījis Marselo Bjelsa, kura vadībā tie nepārvarēja grupu turnīru. Uz jautājuma zīmes ir arī Juliāna Nāgelsmana nākotne Vācijas izlases vadībā.
🚨❌ OFFICIAL: Sebastian Beccacece leaves Ecuador national team head coach job. pic.twitter.com/NLt7NcEr8l— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2026