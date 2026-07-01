Ar Balinski, Vilmani un Tralmaku priekšgalā Latvijas hokeja izlase piedalīsies 3x3 starptautiskā turnīrā Rīgā
Noskaidrots Latvijas 3x3 hokeja izlases sastāvs astoņu Nāciju kausam Rīgā 18. un 19. jūlijā. Sastāvā iekļauti nacionālās izlases hokejisti.
Šobrīd pilnībā nokomplektētas ir Somijas, Zviedrijas, Vācijas, Slovākijas, Čehijas, Ungārijas, Igaunijas un Latvijas izlases.
Latvijas izlases sastāvā spēlēs Eduards Tralmaks, Uvis Balinskis, Sandis Vilmanis, Kristaps Zīle, Renārs Krastenbergs, Deniss Smirnovs, Roberts Mamčics, Patriks Zabusovs un Frenks Razgals, kurš ir rezultatīvākais spēlētājs 3x3 hokejā un piedalījies visos “Hype 3x3” turnīros. "Šobrīd visa komanda cītīgi gatavojas turnīram, jo vēlamies parādīt savu labāko sniegumu mūsu līdzjutējiem, īpaši spēlēs pret NHL zvaigznēm, kuras ieradīsies Rīgā," norādīja Latvijas izlases kapteinis Eduards Tralmaks.
Turnīra organizatori informē, ka dalību sacensībās jau apstiprinājuši vairāki pazīstami NHL spēlētāji, kā arī pasaules čempionātu un olimpisko spēļu dalībnieki. Viņu vidū ir Jūliuss Honka (Somija), Marsels Millers (Vācija), Leo Komarovs (Somija), Ņujorkas "Islanders" spēlētājs Viktors Eklunds, Vojteks Stačovjaks no Detroitas "Red Wings” sistēmas, kā arī Martins Mišiaks – viens no perspektīvākajiem jaunajiem Eiropas hokejistiem, kuru eksperti dēvē par nākamo NHL zvaigzni. Savukārt Zviedrijas komanda tiek komplektēta no valstsvienības spēlētājiem un U-20 pasaules čempioniem. Organizatori uzsver, ka dalībnieku saraksts turpina papildināties. Tuvākajā laikā tiks paziņoti vēl vairāku pazīstamu hokejistu vārdi, kuru dalība pagaidām tiek turēta noslēpumā.
Turnīra katra spēle sastāv no trim septiņu minūšu periodiem. Laukumā katras komandas sastāvā vienlaikus atrodas trīs laukuma spēlētāji un vārtsargs. Spēle notiek bez spēka paņēmieniem, bet noteikumu pārkāpuma gadījumā tiek piešķirts soda metiens, kura laikā spēlētājs dodas izgājienā viens pret vienu ar vārtsargu, kamēr pārējie pretinieku komandas spēlētāji cenšas viņam traucēt. Papildus 3x3 hokeja spēlēm pārtraukumos notiks arī ledus cīņas "Glove Off", kurās piedalīsies sportisti no dažādām valstīm. Cīņas norisināsies saskaņā ar turnīra reglamentu un sastāvēs no trim viena minūtes raundiem.