Haoss Kolumbusā: NHL labākais aizsargs uzliek veto maiņai, Elvja Merzļikina laiks klubā tuvojas beigām
Notikumiem bagāta starpsezona ir Elvja Merzļikina pārstāvētajai Kolumbusas "Blue Jackets". Tiek ziņots gan par latvieša iespējamo aizmainīšanu, gan citām problēmām ar spēlētājiem.
Šonedēļ Kolumbusas "Blue Jackets" ar Dalasas "Stars" jau bija vienojusies par NHL pagājušās sezonas labākā aizsarga Zeka Verenska aizmainīšanu, taču darījums neīstenosies hokejista veto dēļ. Viņš izmantojis līguma ietverto punktu par maiņas bloķēšanu uz komandu, kurā viņš nevēlas nonākt.
Kolumbusa apspriež maiņu Verenskim, jo hokejists iepriekš paziņoja klubam par jauna līguma neparakstīšanu pēc esošā iztecēšanu, kas ir pēc 2027./2028. gada sezonas beigām. Hokejists nav pieprasījis maiņu, atklājot, ka ir gatavs nostrādāt savu līgumu līdz galam. Ik sezonu Verenskis pelna deviņus ar pusi miljonus ASV dolārus.
Maiņas gadījumā Verenskis labprātāk nonāktu kādā citā Austrumu konferences komandā un tieši faktā, ka "Stars" atrodas Rietumos, bijis viens no galvenajiem iemesliem darījuma bloķēšanā. Ideālajā scenārijā Verenskis vēlas karjeru turpināt Kanādā, pievenojoties Toronto "Maple Leafs". Savukārt Kolumbusa domā savās interesēs, vēloties darījumā pret NHL labāko aizsargu iegūt hokejistu, kurš gatavs dot rezultātu uzreiz. "Stars" piedāvājums koncentrējās ap 24 gadus veco aizsargu Tomasu Hārliju. Viņš pagājušajā sezonā 70 spēlēs iekrāja 36 punktus (6+30).
Elliotte Friedman: One rumour making the rounds Tuesday night is that Zach Werenski’s camp is so upset at recent developments that all trade possibilities will be rejected - Sportsnet (7/1)— NHL Rumour Report (@NHLRumourReport) July 1, 2026
Zeks Verenskis gatavojas savai 11. NHL sezonai. Pēdējās divās sezonās viņš bijis "Blue Jackets" rezultatīvākais hokejists. 2025./2026. gada sezonā olimpiskais čempions ar ASV izlasi iekrāja 81 rezultativitātes punktu (22+59). Par situāciju priecīgs nav "Blue Jackets" ģenerālmenedžeris Dons Vadels. "Ir atsevišķi jautājumi, kuri mums jāatrisina iekšēji," atklāja viņš, vēloties tikties ar hokejistu.
Bob Stauffer asked Frank Seravalli who he thinks is the most likely add by the Oilers over the next 72 hours.— Karman Gill (@Kgill39) June 29, 2026
He said Elvis Merzlikins
Frank Seravalli: Re Elvis Merzlikins: I don't know if it's definitely gonna be Edmonton, all I can say is he's not gonna be tending goal for the Blue Jackets next year - Oilers Now (6/29)— NHL Rumour Report (@NHLRumourReport) June 30, 2026
Tās nav vienīgās šīs vasaras "Blue Jackets" problēmas. Ar vienību sadarbību pēc esošā līguma beigām nevēlas turpināt Kirils Marčenko. Viņa līguma atlikusi viena sezona un 25 gadus vecais uzbrucējs pagājušajā sezonā guva 27 vārtus.
Tāpat varētu būt skaitītas latviešu vārtsarga Elvja Merzļikina dienas "Blue Jackets". TSN hokeja apskatnieks Frenks Seravali atklājis, ka par latviešu vārtsargu lielu interesi izrādot Edmontonas "Oilers". Latvieša līgumā atlikusi viena sezona 5,4 miljonu dolāru vērtībā. Tik īss līguma termiņš var būt interesants citām NHL vienībām, turklāt Edmontona jau iepriekš izrādījusi interesi par Merzļikina pakalpojumiem.