VIDEO: "Kas visiem ir ar to Padel?!" viesojamies pie sporta veida entuziastēm, lai saprastu, kādēļ tas kļuvis tik trendīgs
Lai gan padel teniss Latvijā ienācis salīdzinoši nesen, šis sporta veids jau paspējis piesaistīt plašu interesentu loku. To spēlē draugu kompānijās, ģimenes lokā, turnīros un īpašās komūnās, kas apvieno gan iesācējus, gan pieredzējušākus spēlētājus. Pasaulē padel tiek dēvēts par vienu no visstraujāk augošajiem sporta veidiem, un arī Latvijā interese par to kļūst arvien lielāka.
Padel popularitātes pamatā ir vienkāršība. Lai sāktu spēlēt, nepieciešama tikai rakete, bumbiņas, sporta apavi un vēlme kustēties. Atšķirībā no tenisa, kas iesācējiem bieži vien šķiet fiziski un tehniski sarežģītāks, padel var apgūt salīdzinoši ātri.
“Daudzi cilvēki padel salīdzina ar tenisu, bet teniss ir ļoti grūts sporta veids iesācējiem. Ja nav iepriekšējas pieredzes, sākt spēlēt tenisu ir gan fiziski, gan tehniski grūtāk nekā padel. Tāpēc daudzi cilvēki izvēlas tieši padel,” stāsta padela entuziastes Alise un Grēta.
Viņas smej, ka tenisa treneru vidū mēdz izskanēt joks — ja nepadodas teniss, jādodas uz padel. Taču tieši šī pieejamība kļuvusi par vienu no galvenajiem iemesliem, kāpēc padel tik strauji izplatās. To var sākt spēlēt gandrīz jebkurš, arī bez priekšzināšanām.
Latvijā ap padelu jau veidojas arī aktīvas kopienas. Alise stāsta, ka pirms gada izveidota sieviešu padel komūna, kurā regulāri tiek organizēti dažādi turnīri visām līmeņa grupām. Tagad radusies arī draugu padel komūna, kurā spēlē arī vīrieši.
“Šeit ļoti viegli iepazīties. Tas ir lielisks socializēšanās veids, apvienojumā ar sportiskām aktivitātēm, kas ir veselīgas un vajadzīgas mums visiem,” skaidro Grēta.
Viņas uzsver, ka padels nav tikai sports — tā ir arī satikšanās, kopā būšana un aktīvā atpūta. Uz kortu var nākt kopā ar draugiem, ģimeni vai kolēģiem, un pat cilvēks bez pieredzes var ātri iejusties spēlē.
Lai sāktu spēlēt padel vajadzīgs pavisam maz – sporta tērps un sporta apavi. Kā stāsta Alise, spēlētāji labprāt izvēlas stilīgu sporta apģērbu — meitenēm populāri ir svārciņi un tenisa kleitiņas, savukārt komūnās iespējams pasūtīt arī personalizētus T-kreklus. Inventārs pieejams dažādos cenu līmeņos — padel raketes maksā aptuveni no 100 līdz 300 eiro, atkarībā no tā, vai tās paredzētas iesācējiem vai profesionālākiem spēlētājiem. Komūnās raketi iespējams arī izīrēt bez maksas.
Tomēr, lai arī padel tiek uzskatīts par draudzīgu un pieejamu sporta veidu, kortā jāievēro arī noteikta uzvedības kultūra. “Noteikti nedrīkst lamāties. Tas cilvēkiem reizēm mēdz gadīties, bet mēs aizrādām, ka jābūt draudzīgiem un atbalstošiem,” saka Alise.
Grēta piebilst, ka kortā nav pieļaujama arī agresīva uzvedība pret inventāru. “Nedrīkst šķaidīt raketi ne pret stiklu, ne pret zemi, ne pret režģi. Bieži ir tā, ka gribas kaut kur izlādēt dusmas, bet kortā mēs to nedarām,” viņa uzsver.
Padel fenomens Latvijā turpina augt, un šķiet, ka tā popularitāte nav nejaušība. Tas ir sports, kurā apvienojas kustība, azarts, pieejamība un socializēšanās — tieši tas, ko daudzi šobrīd meklē aktīvai un pozitīvai brīvā laika pavadīšanai.