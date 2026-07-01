Dod manevra iespējas "Warriors". Atklāj Kristapa Porziņģa jaunā līguma detaļas
Neilgi pirms atvērās Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) brīvo aģentu tirgus, jaunu vienošanos ar Goldensteitas "Warriors" panāca Kristaps Porziņģis. Ziemeļamerikas mediji atklājuši darījuma nianses.
Sākotnēji tika ziņots, ka Kristaps Porziņģis ar Goldensteitas "Warriors" noslēdzis divu gadu līgumu par 40 miljoniem ASV dolāru jeb 20 miljoniem dolāru sezonā, taču nianses līgumā atklāj pavisam citu ainu.
Lai arī bija zināms, ka Porziņģim ir spēlētāja opcija uz līguma otro gadu, tomēr gadījumā, ja Kristaps izvēlēsies arī pēdējo līguma sezonu, tajā viņam garantēti tikai trīs miljoni ASV dolāri. Tas nozīmē, ka pušu vienošanās vairāk jāuztver kā viena gada nevis divu sezonu līgums. Šāda līguma struktūra dod "Warriors" finansiālo elastību un samazina ilgtermiņa risku gadījumā, ja Kristapu turpina vajāt veselības problēmas, kas liedz būt patstāvīgam spēļu dalībniekam.
Pair of relevant notes on Kristaps Porzingis' new contract, per sources.— Anthony Slater (@anthonyVslater) July 1, 2026
1. Only $3 million is guaranteed for the second season.
2. He's immediately trade eligible because of the structure of the two-year, $40 million extension (no more than 5% raise between yrs 1 and 2).
Cita līguma nianse saistīta ar šīs vasaras "Warriors" plāniem pastiprināt sastāvu ar basketbola superzvaigznēm. Izrādās, Porziņģa līgums jau šovasar ir aizmaināms. Šis ir ar Bostonas "Celtics" iepriekš divu gadu līguma pagarinājums, un tā kā starp pirmo un otro sezonu tas neietver piecu procentu algas palielinājumu, tad tas ir atcēlis ierobežojumus Porziņģi iesaistīt kādā maiņas darījumā šovasar.
Lai arī pagaidām nav nekādu indikāciju, ka "Warriors" tuvākajā nākotnē plāno aizmainīt latviešu basketbola zvaigzni, šāda līguma struktūra devusi klubam papildus fleksibilitāti. Jau ziņots, ka šajā vasarā klubs mērķē sastāvam piesaistīt 41 gadus veco Lebronu Džeimsu, kurš paziņojis par neturpināšanu spēlēt Losandželosas "Lakers" un kļuvis par neierobežoti brīvo aģentu. Tāpat klubs interesējas par maiņas darījumu Entonija Deivisa iegūšanā, taču tādā gadījumā galvenais kandidāts uz aizmainīšanu ir Džimijs Batlers, kas gan neizslēdz Porziņģa iesaistīšanu šāda tipa darījumā vai kādā citā. Klubam talkā gan nācis Dreimonds Grīns, kurš atteicās no sava ienesīgā līguma pēdējā gada, lai varētu vienoties par finansiāli izdevīgāku klubam vēlāk. "Wizards" gan neizskatot aizmainīt Deivisu, ziņo Ziemeļamerikas žurnālisti.
Kristaps Porziņģis savas karjeras laikā spēlējis Ņujorkas "Knicks", Dalasas "Mavericks", Vašingtonas "Wizards"', Bostonas "Celtics" un Atlantas "Hawks". Kopā ar Bostonu viņš 2024. gadā kļuva par NBA čempionu.