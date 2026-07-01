"King's of Air" šovs Grīziņkalnā
FOTO: apskaties, kā vakar gāja grandiozajā "King's of Air" šovā Grīziņkalnā
Otrdienas, 30. jūnija, vakarā Rīgā, Grīziņkalnā, norisinājās ikgadējās "Slam dunk" jeb bumbas triekšanas sacensības "Kings of Air". Pasākums jau tradicionāli pulcēja pasaules līmeņa ielu basketbola profesionāļus un atlētus, kuri sacentās par meistarīgākā bumbas triecēja titulu.
Sacensības, ko organizē "Ghetto Games", gadu gaitā ir kļuvušas par vienu no atpazīstamākajiem un apmeklētākajiem ielu sporta notikumiem Latvijā.
Portāls Jauns.lv jau iepriekš vēstīja, ka uzvaru svinēja polis Pjotrs Grabovskis. Finālā Grabovskis tikās ar Lielbritānijas sportistu Džoelu Henriju, poļasniegumam izceļoties ar labāku žūrijas un skatītāju novērtējumu.
Savukārt Latvijas vadošais basketbola "dankeris" Kristaps Dārgais otrdien Grīziņkalnā savās karjeras pēdējās "Kings of Air" sacensībās bumbas triekšanā grozā no augšas apstājās pusfinālā.
Dankošanas meistari demonstrē māku "Kings of Air"; 30.06.2026.
Latvijas vadošais basketbola "dankeris" Kristaps Dārgais 30. jūnijā Grīziņkalnā piedalījās savās karjeras pēdējās "Kings of Air" sacensībās bumbas triekšanā grozā ...
Turnīrā sacentās arī norvēģis Bartošs Šveds, brits Džeremaija Skaivolkers, amerikānis Kriss Steplss, ukrainis Dmitrijs Krivenko, itālis Matia Menehini, Andris Gusts un pagājušā gada uzvarētājs Eduards Avotiņš.
Dārgais 2018. gadā izcīnīja savu pirmo "Kings of Air" uzvaru, dalot titulu ar franču sportistu Gaju Dipuī.