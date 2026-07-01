Par vietu Pasaules kausa astotdaļfinālā cīnīsies viena no favorītēm Anglija un mājiniece ASV
Pasaules kausa (PK) finālturnīrā futbolā šodien tiks aizvadītas trīs izslēgšanas turnīra pirmās kārtas spēles, par vietu astotdaļfinālā cīnoties arī Anglijas, Beļģijas un ASV izlasēm.
Pirmā spēle, kurā tiksies Anglijas un Kongo Demokrātiskās Republikas izlases, sāksies plkst. 19 pēc Latvijas laika Atlantā, plkst. 23 Sietlā spēlēs Beļģija un Senegāla, bet plkst. 3 Santaklarā viena no turnīra mājiniecēm ASV tiksies ar Bosnijas un Hercegovinas valstsvienību. Pasaules kausa spēļu tiešraides pieejamas kanālā TV6 un "Go3 Sport" kanālos.
Anglijas futbolisti L apakšgrupā ar 4:2 uzvarēja Horvātiju, cīnījās neizšķirti 0:0 ar Ganu un ar 2:0 pārspēja Panamu, grupā ieņemot pirmo vietu. Savukārt Kongo DR futbolisti K apakšgrupā cīnījās 1:1 ar Portugāli, ar 0:1 zaudēja Kolumbijai un ar 3:1 pārspēja Uzbekistānu, grupā ierindojoties trešajā vietā. Savā starpā Anglijas un Kongo DR izlases nekad nav spēlējušas. Šī pāra uzvarētājs astotdaļfinālā tiksies ar Meksiku, kas "play off" pirmajā mačā ar 2:0 (2:0) pārspēja Ekvadoru.
Beļģijas izlase turnīru sāka ar diviem neizšķirtiem - 1:1 ar Ēģipti un 0:0 ar Irānu, bet trešajā spēlē ar 5:1 sagrāva Jaunzēlandi, G grupā ieņemot pirmo vietu. Tikmēr Senegālas valstsvienība I apakšgrupā ar 1:3 piekāpās Francijai, ar 2:3 zaudēja Norvēģijai un ar 5:0 sagrāva Irāku, grupā ieņemot trešo vietu. Arī Beļģijas un Senegālas izlases nekad savā starpā nav spēlējušas. Mača uzvarētāja astotdaļfinālā spēlēs ar ASV vai Bosniju un Hercegovinu.
Viena no turnīra mājiniecēm ASV izlase A apakšgrupā ieņēma pirmo vietu ar divām uzvarām un vienu zaudējumu - ar 4:1 tika pieveikta Paragvaja, ar 2:0 uzvarēta Austrālija, bet ar 2:3 tika zaudēts Turcijai. Savukārt Bosnijas un Hercegovinas valstsvienība turnīra pirmajā spēlē cīnījās neizšķirti 1:1 ar citu mājinieci Kanādu, tad ar 1:4 zaudēja Šveicei, bet trešajā mačā ar 3:1 pieveica Kataru, B grupā ieņemot trešo vietu.
ASV ar Bosnijas un Hercegovinas izlasi spēlējusi trīs reizes, izcīnot divus panākumus un reizi cīnoties neizšķirti. Pēdējā pārbaudes spēlē pirms nepilniem pieciem gadiem ar 1:0 uzvarēja amerikāņi. Astotdaļfinālā šī mača uzvarētāja tiksies ar Beļģiju vai Senegālu.
Vēl izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā tiksies Portugāle ar Horvātiju, Spānija ar Austriju, Argentīna ar Kaboverdi, Austrālija ar Ēģipti, Šveice ar Alžīriju, bet Kolumbija ar Ganu. Savukārt astotdaļfinālu jau sasniegušas Kanāda, Brazīlija, Paragvaja, Maroka, Brazīlija, Norvēģija, Francija un Meksika.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. Visas 48 izlases sadalītas 12 grupās pa četrām valstsvienībām. Izslēgšanas spēlēs iekļuva katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešo vietu ieguvējas.
Pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni. 2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā, kas norisinājās Katarā, par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.