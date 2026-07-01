Senegālas futbola izlasei astotdaļfināla spēlē nevarēs palīdzēt viens no līderiem Mendī
Senegālas futbola izlasei trešdien spēlē Pasaules kausa (PK) izcīņas finālturnīra spēlē ar Beļģijas valstsvienību nevarēs palīdzēt vārtsargs Eduārs Mendī, pavēstījusi komanda.
Kā otrdien paziņoja Senegālas izlases galvenais treneris Pape Tjavs, vārtsargs otro spēli pēc kārtas būs spiests izlaist, jo nav pilnībā atguvies no mačā ar Norvēģiju gūtā ceļgala savainojuma. Mendī uz medicīniskajām pārbaudēm devies uz savu klubu "Al Ahli" Saūda Arābijā un otrdien nebija kopā ar komandu treniņā, tomēr galvenais treneris sacīja, ka uz spēles laiku viņš būs atpakaļ komandā, pat ja nebūs gatavs spēlēt.
Kopš debijas 2019. gadā Mendī izlases rindās aizvadījis vairāk nekā 50 spēles, tostarp visus četrus mačus iepriekšējā PK finālturnīrā Katarā. Mendī vietu iepriekšējā mačā vārtos ieņēma Morī Djavs, kurš viņu nomainīja arī spēlē pret Norvēģiju. Tāpat valstsvienības rindās ir arī Jehvans Diufs.
Senegālieši PK finālturnīra D grupā ar 1:3 zaudēja Francijai un ar 2:3 piekāpās Norvēģijai, bet izslēgšanas spēļu kārtā tika, pateicoties Irākas sagraušanai ar 5:0. Senegālas izlase ar Beļģijas futbolistiem cīņu par vietu PK finālturnīra astotdaļfinālā aizvadīs Sietlā plkst. 23:00 pēc Latvijas laika. Pāra uzvarētājs nākamajā kārtā tiksies ar Bosniju un Hercegovinu vai vienu no mājiniecēm ASV.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. Visas 48 izlases sadalītas 12 grupās pa četrām valstsvienībām. Izslēgšanas spēlēs iekļuva katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešo vietu ieguvējas. Pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni.
2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā, kas norisinājās Katarā, par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.