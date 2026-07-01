Latvijas izlases basketbolists Kristers Zoriks karjeru turpinās Polijas čempionē
Foto: Ieva Leiniša/LETA
Kristers Zoriks pirmo reizi karjerā pāŗstāvēs Polijas klubu.
Basketbols

Latvijas izlases basketbolists Kristers Zoriks karjeru turpinās Polijas čempionē

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Latvijas basketbolists Kristers Zoriks karjeru turpinās Polijas līgas šīs sezonas čempionē Varšavas "Legia", otrdien pavēstīja Varšavas komanda.

Latvijas izlases basketbolists Kristers Zoriks kar...

"Legia" noslēgusi ar Zoriku vienošanos uz diviem gadiem. Zoriks aizvadīto sezonu sāka sāka Spānijas augstākās līgas (ACB) klubā "Lleida", janvārī pārcēlās uz Itālijas A sērijas vienību "Udine", bet pēc sešām aizvadītām cīņām sadarbība tika pārtraukta.

Viņš sezonu noslēdza Turcijas spēcīgākās līgas komandā Denizli "Merkezefendi", kuras rindās viņš deviņās spēlēs caurmērā guva 12,8 punktus un iekrāja 4,1 rezultatīvu piespēli. Pirms aizvadītās sezonas Zoriks pārstāvēja franču klubu "Le Portel", kam palīdzēja nosargāt vietu Francijas augstākajā līgā.

Savukārt pirms pievienošanās Francijas līgas komandai Zoriks vienu sezonu spēlēja Turcijas čempionāta vienībā Izmiras "Petkim Spor", kurai pievienojās pēc trīs sezonām Latvijas komandā "VEF Rīga". Pirms atgriešanās Latvijā Zoriks spēlēja Nacionālajā koledžu sporta asociācijā (NCAA).

Latvijas izlases rindās Zoriks spēlējis 2023. gada Pasaules kausā, 2024. gada olimpisko spēļu kvalifikācijā un 2025. gada Eiropas čempionātā. Šovasar jūnija logā viņš nepalīdz izlasei hronisku veselības problēmu dēļ. 

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