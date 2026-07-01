Latvijas izlases basketbolists Kristers Zoriks karjeru turpinās Polijas čempionē
Latvijas basketbolists Kristers Zoriks karjeru turpinās Polijas līgas šīs sezonas čempionē Varšavas "Legia", otrdien pavēstīja Varšavas komanda.
"Legia" noslēgusi ar Zoriku vienošanos uz diviem gadiem. Zoriks aizvadīto sezonu sāka sāka Spānijas augstākās līgas (ACB) klubā "Lleida", janvārī pārcēlās uz Itālijas A sērijas vienību "Udine", bet pēc sešām aizvadītām cīņām sadarbība tika pārtraukta.
Viņš sezonu noslēdza Turcijas spēcīgākās līgas komandā Denizli "Merkezefendi", kuras rindās viņš deviņās spēlēs caurmērā guva 12,8 punktus un iekrāja 4,1 rezultatīvu piespēli. Pirms aizvadītās sezonas Zoriks pārstāvēja franču klubu "Le Portel", kam palīdzēja nosargāt vietu Francijas augstākajā līgā.
Savukārt pirms pievienošanās Francijas līgas komandai Zoriks vienu sezonu spēlēja Turcijas čempionāta vienībā Izmiras "Petkim Spor", kurai pievienojās pēc trīs sezonām Latvijas komandā "VEF Rīga". Pirms atgriešanās Latvijā Zoriks spēlēja Nacionālajā koledžu sporta asociācijā (NCAA).
Latvijas izlases rindās Zoriks spēlējis 2023. gada Pasaules kausā, 2024. gada olimpisko spēļu kvalifikācijā un 2025. gada Eiropas čempionātā. Šovasar jūnija logā viņš nepalīdz izlasei hronisku veselības problēmu dēļ.
🇱🇻 Kristers Zoriks wzmacnia Legię Warszawa!— 𝐌𝐈𝐒𝐓𝐑𝐙 𝐏𝐎𝐋𝐒𝐊𝐈 𝟐𝟎𝟐𝟔🏆 (@LegiaKosz) June 30, 2026
Reprezentant Łotwy z doświadczeniem w rozgrywkach Basketball Champions League związał się z naszym klubem dwuletnią umową.
Laipni lūdzam Varšavā, Krister! 👋🏀 #legiakosz #legiawarszawa #basketball #plkpl #warszawa pic.twitter.com/h6P0IsBbII