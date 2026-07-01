Meksika atstāj "sausā" Ekvadoru un izcīna pirmo uzvaru Pasaules kausa "play off" 40 gadu laikā
Meksikas valstsvienība izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā ar 2:0 pieveica Ekvadoras izlasi.
Futbols

Meksika atstāj "sausā" Ekvadoru un izcīna pirmo uzvaru Pasaules kausa "play off" 40 gadu laikā

Sporta nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Pasaules kausa futbolā astotdaļfinālu otrdien sasniedza viena no turnīra mājiniecēm Meksikas valstsvienība, kas izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā ar 2:0 (2:0) pieveica Ekvadoras izlasi.

Meksika atstāj "sausā" Ekvadoru un izcīna pirmo u...

Mehiko notikusī spēle negaisa dēļ aizkavējās par stundu, tomēr mājinieku sniegumu tas neietekmēja un jau pirmajā puslaikā Meksikas izlase guva divus vārtus - mača 22. minūtē precīzi sita Huljans Kinjoness, bet 31. minūtē precīzs bija Rauls Himeness. Ar diviem vārtiem pirmajā puslaikā Meksika pirmo reizi Pasaules kausā pēc pirmajām 45 minūtēm bija vadībā ar vismaz divu vārtu pārsvaru. 

Otrajā puslaikā Ekvadoras izlase ieguva bumbas kontroli, tomēr ne reizi meksikāņu vārtsargu Raulu Ranhelu tā arī nepārspēja. Mača kompensācijas laikā ekvadorieši palika arī mazākumā, jo par pretiniekam teiktajiem vārdiem ar mutei priekšā pieliktu roku sarkano kartīti nopelnīja Pjero Inkapjē.

Meksikas izlasei šī kļuva tikai par pirmo uzvaru Pasaules kausa izslēgšanas fāzē 40 gadu laikā. Kopš 1986. gada, kad arī turnīrs noritēja pašu mājās un kad viņi bija sasnieguši savu labāko rezultātu (ceturtdaļfinālu), meksikāņi nebija uzvarējuši nevienā izslēgšanas spēlē. No 1994. līdz 2018. gada turnīriem tie allaž zaudēja pirmajā izslēgšanas kārtā, 2022. gadā izstājās pēc grupu turnīra, bet 1990. gadā nemaz nekvalificējās. 

Meksikas izlase šajā PK finālturnīrā vēl nav zaudējusi nevienus vārtus - A grupas spēlēs meksikāņi ar 2:0 pārspēja Dienvidāfriku (DĀR), ar 1:0 - Dienvidkoreju un ar 3:0 - Čehija. Astotdaļfinālā Meksikas valstsvienība tiksies ar Anglijas vai Kongo Demokrātiskās Republikas izlasi.

Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. Visas 48 izlases sadalītas 12 grupās pa četrām valstsvienībām. Izslēgšanas spēlēs iekļuva katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešo vietu ieguvējas.

Pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni.

2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā, kas norisinājās Katarā, par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.

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