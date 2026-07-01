Mbapē turnīra rezultatīvāko sarakstā noķer Mesi, Francija bez žēlastības sagrauj Zviedriju un soļo tālāk
Francijas vīriešu futbola izlase otrdien sasniedza Pasaules kausa astotdaļfinālu, izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā ar 3:0 (1:0) uzveicot Zviedriju.
Francijas izlasē ar diviem gūtiem vārtiem izcēlās Kilians Mbapē, kurš Pasaules kausa finālturnīros guvis 18 vārtus jeb par vieniem mazāk nekā rekordists argentīnietis Lionels Mesi. Tāpat francūžiem vārtus guva Bredlijs Barkola. Mbapē ar Mesi abi turnīrā guvuši sešus vārtus un ir rezultatīvākie.
Pasaules kausa izslēgšanas spēlēs Mbapē iesitis jau deviņus vārtus, kas ir Pasaules kausa rekords. Savukārt tandēmā ar Dembelē abi guvuši sešus Francijas izlases golus, kas ir visvairāk kāda dueta iesistie vārti Pasaules kausos pēdējo 60 gadu laikā.
9 - Kylian Mbappé has scored nine goals in nine knockout stage games at the FIFA World Cup - now the most of any player in these rounds, overtaking Leônidas and Ronaldo (both 8).— OptaJoe (@OptaJoe) June 30, 2026
Occasion. pic.twitter.com/R1bqpA2xUI
Spēles pirmajās divās desmitminūtēs zviedri liedza pretiniekiem nopietni apdraudēt vārtus, līdz 21. minūtē Mbapē ieraidīja bumbu tīklā, taču aizmugures dēļ vārti tika atcelti. Turpinājumā gan Mbapē, gan ar akrobātiskā lēcienā izdarītu sitienu Maikls Olizē abi trāpīja pa vārtu stabiem.
Tomēr pirmā puslaika pēdējā minūtē Francija ieraidīja bumbu vārtos, pēc stūra sitiena izspēlējot kombināciju, kuras noslēgumā Mbapē izdarīja precīzu sitienu no tuvas distances.
Otrā puslaika ievadā, 53. minūtē, Olizē ar piespēli atrada Barkolu, kurš ar sitienu no 12 metriem nostiprināja Francijas izlases vadību. Olizē asistēja arī nākamajos franču vārtos 74. minūtē, kad Mbapē soda laukumā varēja izdarīt netraucētu sitienu - 3:0. Francijas pretiniece astotdaļfinālā būs Paragvaja, kas pirmajā kārtā apturēja Vāciju.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. Visas 48 izlases sadalītas 12 grupās pa četrām valstsvienībām. Izslēgšanas spēlēs iekļuva katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešo vietu ieguvējas.
Pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni.
2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā, kas norisinājās Katarā, par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.