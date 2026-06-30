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Kristaps Dārgais karjeras pēdējās "Kings of Air" sacensībās apstājas pusfinālā, triumfē polis Grabovskis
Latvijas vadošais basketbola "dankeris" Kristaps Dārgais otrdien Grīziņkalnā savās karjeras pēdējās "Kings of Air" sacensībās bumbas triekšanā grozā no augšas apstājās pusfinālā, bet uzvaru svinēja polis Pjotrs Grabovskis.
Dankošanas meistari demonstrē māku "Kings of Air"; 30.06.2026.
Latvijas vadošais basketbola "dankeris" Kristaps Dārgais 30. jūnijā Grīziņkalnā piedalījās savās karjeras pēdējās "Kings of Air" sacensībās bumbas triekšanā grozā ...
Finālā Grabovskis tikās ar Lielbritānijas sportistu Džoelu Henriju, poļa sniegumam izceļoties ar labāku žūrijas un skatītāju novērtējumu.
Turnīrā sacentās arī norvēģis Bartošs Šveds, brits Džeremaija Skaivolkers, amerikānis Kriss Steplss, ukrainis Dmitrijs Krivenko, itālis Matia Menehini, Andris Gusts un pagājušā gada uzvarētājs Eduards Avotiņš.
Dārgais 2018. gadā izcīnīja savu pirmo "Kings of Air" uzvaru, dalot titulu ar franču sportistu Gaju Dipuī.