Serēnas Viljamsas atgriešanās Vimbldonā beidzas pirmajā cīņā: meistarība nespēj kompensēt 24 gadu starpību
ASV tenisa leģenda Serēna Viljamsa otrdien pēc četru gadu pauzes atgriezās Vimbldonas čempionātā, zaudējot vienspēļu sacensību pirmajā kārtā.
Viljamsa ar 3-6, 7-6 (8:6), 3-6 zaudēja britu tenisistei Majai Džointai, kura WTA rangā ieņem 87. vietu.
Viljamsa pār Džointu ir 24 gadus un 202 dienas vecāka, kas ir otra lielākā vecuma starpība atklātās ēras Vimbldonas sieviešu vienspēļu turnīros. 2004. gadā kortā tikās Martina Navrātilova ar 28 gadus un 104 dienas jaunāko Hiselu Dulko.
44 gadus vecā Viljamsa nesen pēc gandrīz četru gadu pārtraukuma atgriezās profesionāļu sacensībās dubultspēļu turnīros.
Viljamsa Vimbldonā spēlēs arī dubultspēļu sacensībās, kur startēs kopā ar vecāko māsu Venusu.
Viljamsa savā pēdējā vienspēļu spēlē 2022. gada ASV atklātā čempionāta trešajā kārtā piekāpās austrālietei Ajlai Tomļanovičai. Toreiz viņa teica, ka nevēlas lietot terminu "karjeras beigas".
Viljamsa ir uzvarējusi 23 "Grand Slam" vienspēļu turnīros, tai skaitā septiņreiz Vimbldonā. Viņa 14 reizes ir uzvarējusi arī "Grand Slam" turnīros dubultspēlē, visos svinot panākumu kopā ar V. Viljamsu, un sešreiz māsas to ir paveikušas Vimbldonā. Viņas kontā ir arī divas uzvaras "Grand Slam" turnīros jauktajā dubultspēlē, pa reizei uzvarot ASV atklātajās meistarsacīkstēs un Vimbldonā.