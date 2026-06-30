Kavai Lenards ar NBA čempionu trofeju Toronto "Raptors" uzvaras parādē 2019. gada 17. jūnijā.
Basketbols
Šodien 23:36
Kavai Lenards atgriezīsies Toronto "Raptors", kam palīdzēja izcīnīt vienīgo NBA titulu
Kavai Lenards maiņas darījumā no Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandas Losandželosas "Clippers" atgriezīsies Toronto "Raptors" vienībā, vēsta ESPN.
Lenards 2019. gadā ar "Raptors" kļuva par NBA čempionu un tika atzīts par finālsērijas vērtīgāko spēlētāju. To pašu viņš iespēja arī 2014. gadā ar Sanantonio "Spurs".
Tajā pašā 2019. gadā brīvais aģents Lenards, kurš dzimis Losandželosā, izvēlējās karjeru turpināt "Clippers" vienībā, kurā aizvadījis pēdējos septiņus gadus. Pašreizējā līgumā viņam palikuši 50,3 miljoni ASV dolāru uz nākamo sezonu.
Aizvadītajā sezonā "Clippers" rindās viņš 65 pamatturnīra spēlēs vidēji guva 27,9 punktus.
Losandželosas vienība maiņas darījumā saņems pretī Brendonu Ingremu, Greidiju Diku un arī drafta izvēles.