"Liepāja" saplosa pastarīti "Ogre United"
"Liepāja" otrdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 21. kārtas mačā tika pie pārliecinoša panākuma. "Liepāja" mājās ar 4:0 (3:0) sagrāva "Ogre United".
Pēc spēlētām nepilnām astoņām minūtēm liepājniekus vadībā izvirzīja Felipe Kardozu, bet aptuveni 20 minūtes vēlāk mājinieku pārsvaru dubultoja Amars Haidara.
Pirmā puslaika turpinājumā "Liepāja" guva arī trešos vārtus, kad kompensācijas laikā precīzs sitiens vēlreiz padevās Kardozu. Mača turpinājumā otrajā puslaikā vēl 4:0 panāca Džozefs Ede Oloko.
Abās līdzšinējās spēlēs uzvaras ir svinējuši liepājnieki (1:0 un 4:1).
Jau ziņots, ka dienas pirmajā mačā RFS mājās ar 3:1 uzvarēja "Daugavpili". Pirmdien "Riga" viesos ar 2:0 pārspēja "Auda", bet "Jelgava" savā laukumā ar tādu pašu rezultātu apspēlēja "Grobiņu". Trešdien "Tukums 2000" uzņems "Super Nova" komandu.
RFS ar 55 punktiem 21 spēlē ir pirmajā vietā, "Riga" ir 52 punkti, bet Auda" ar 39 punktiem noslēdz labāko trijnieku. "Liepājai" ir 28 punkti 20, "Jelgava" izcīnījusi 25 punktus, "Daugavpilij" ir 24 punkti, "Super Nova" - 21 punkts, "Tukums 2000" - 17 punkti, "Grobiņai" ir 17 punkti 21 spēlē, bet "Ogre United" ir desmit punkti.
2026. gada sezonā čempionāts tiek aizvadīts četros apļos, 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Pēdējā kārta ir paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.